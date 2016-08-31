مع الاحترام

«العام الدراسي 2016-2017 يعد مرحلة انتقالية من نظام التشعيب في العلمي والأدبي إلى المسارين العام والمتقدم، حيث درس طلبة الصف العاشر على النظام القديم، والصف الحادي عشر كمرحلة انتقالية، كما في الصف الثاني عشر، أما طلبة العام المقبل 2017-2018، فسيكونون قد درسوا الصفوف الثلاثة الأخيرة من العاشر وحتى الثاني عشر، حسب نظام المسارين العام والمتقدم، كما أن عملية إطلاق مسار النخبة للعام الدراسي 2016-2017، تهيئ طلبة النخبة لمستقبل تنافسي على مستوى عالمي راقٍ ورفيع، وقد تم اختيار مجموعة من نخبة الطلبة للدراسة في هذا البرنامج المميز، ابتداءً من الصف السابع وبالتدريج، وبواقع 1200 طالب وطالبة».

وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي

30 من أغسطس الجاري

إطلاق مسار النخبة، خطوة في الاتجاه الصحيح للتركيز على الطلبة الذين لديهم مهارات تفوق التوقعات، ويسهم المسار الجديد في صقل هذه المهارات، وإكساب الطلبة خبرات جديدة تساعدهم على تخطي الدراسة الجامعية بتفوق أكبر، إلا أنه ينبغي على وزارة التربية والتعليم التركيز كذلك على الكادر التعليمي المسؤول عن مسار النخبة، بحيث يكون مختلفاً عن المسارات الأخرى المقررة في المدرسة الإماراتية، إذ إن مهارات المعلم تكون أساسية في التعامل مع الطلبة الموهوبين، وإيصال العلوم الصحيحة لهم بشكل يتناسب مع قدراتهم الإبداعية، بما يضمن نجاح خطط الوزارة المستقبلية.

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