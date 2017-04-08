«صحة دبي» تطلق المرحلة الأولى لمشروع «سلامة»

أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس، المرحلة الأولى من مشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل «سلامة»، الذي يوثق صلة المريض بالطبيب ويختصر إجراءات العلاج ويوفر الجهد والوقت.

ويعد الملف نقلة نوعية في مجال الصحة الذكية، وتحولاً مهماً في آلية وأسلوب وإجراءات تقديم الخدمة للمرضى، ما ينعكس إيجاباً على جودة خدمات الهيئة وكفاءتها.

ويركز «سلامة» على توحيد وتوثيق إجراءات العمل في المستشفيات والعيادات، ويتيح سرعة الوصول إلى البيانات الشاملة للمرضى، بما يدعم اتخاذ القرار الصائب، فضلاً عن أنه يعمل على توفير قاعدة بيانات وتقارير طبية تسهم في دفع عجلة الدراسات والبحوث والتطوير، التي تعد من الأولويات في المجال الطبي.

ووفقاً للهيئة، فإن مشروع «سلامة» يتوافق مع أحدث الأنظمة والبرامج الإلكترونية الذكية، ويمثل إضافة كبيرة الى القطاع الصحي، لارتباطه بأفضل التقنيات والتجهيزات فائقة المستوى، وشمولية فوائده وإيجابياته على صعيد الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة للمتعاملين.

وأوضحت أن قائمة المستفيدين من المشروع تشمل الإداريين والأطباء وطاقم التمريض والفئات الطبية المساندة والمراجعين، لافتة إلى أن المشروع يستهدف تسهيل انتقال المرضى بين المستشفيات والعيادات الحكومية في إمارة دبي، كما أن التقنية الفائقة المستخدمة تضمن التبادل السلس للبيانات والسجلات الطبية بين المستشفيات والعيادات، الأمر الذي يسهم في اختصار إجراءات المراجعة الطبية، ويوفر وقت الطبيب والمريض.

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