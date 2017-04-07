تدريب ممرّضي المدارس على العناية بالطلاب المصابين بالسكري

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة بقسم الصحة المدرسية بإدارة الرعاية الصحية الأولية، ورشة عمل لتدريب ممرّضي وممرضات المدارس على كيفية العناية بالطالب المصاب بالسكري، بالتعاون مع شركة سانوفي، بمشاركة 30 ممرضاً وممرضة يعملون بالمدارس الحكومية، على مدى يومين، في مركز التدريب والتطوير بالشارقة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لعلاج وتدبّر مرض السكري بين فئات المجتمع، لاسيما طلاب المدارس، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة لمكافحة الأمراض غير السارية، وعلى رأسها السكري، لتحسين نتائج المؤشر الوطني لنسبة السكان المصابين به، وذلك في إطار استراتيجيتها بتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات، للحد من الأمراض المرتبطة بها، وإطلاق مبادرات لتعزيز الصحة في المدارس، والتفعيل الأمثل لبرنامج السكري من خلال الخدمات التعزيزية والوقائية والعلاجية طبقاً للممارسات العالمية.

وأشار إلى أن ورشة تدريب الهيئة التمريضية بالمدارس على العناية بالطلاب المصابين بالسكري، تهدف الى تحسين العناية والمتابعة التي يحصل عليها الطالب المصاب بالسكري في المدارس الحكومية، وتشجيعه على ممارسة حياة طبيعية.

وقدّمت الورشة المثقفة الصحية أسماء علمي، التي درّبت المشاركين على كيفية تثقيف الطالب المصاب بالسكري، وكيفية التعامل مع حالات ارتفاع وانخفاض السكري بالمدارس، وتعديل جرعات الإنسولين حسب معدلات السكري في الدم وكمية الكربوهيدرات التي تناولها الطالب.