«صحة» تبدأ توطين مهنة «فني صيدلي»

بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، في توطين مهنة مساعد الصيدلي في مستشفى المفرق، بتعيين ثلاث مواطنات خلال هذا العام، حسب المدير التنفيذي للمستشفى، محمد عبدالله الظاهري، الذي أوضح أن «مبادرة توطين القطاع الطبي، هي ضمن استراتيجية (صحة)، وتهدف إلى توعية وتشجيع الإماراتيين على الانخراط في جميع تخصصات هذا المجال، ومن ضمنها مهنة مساعد الصيدلي، وقد استقطب المستشفى أول دفعة من المواطنات الخريجات في تخصص فني صيدلي.

مبادرة توطين القطاع الطبي تهدف إلى توعية وتشجيع الإماراتيين على الانخراط في جميع تخصصات هذا المجال.

وأكد المدير التنفيذي للموارد البشرية بالإنابة في المستشفى، سيف بخيت المرر، «سعي (صحة) إلى رفع نسبة التوطين في مختلف تخصصات الرعاية الصحية والفنية، في جميع منشآتها الصحية».

بدورها، أوضحت مديرة قسم الصيدلية في المستشفى، الدكتورة ميسون عبيد الكعبي، أن «مهنة فني صيدلي هي مسمى لأحد أعضاء الصيدلية، الذي يعمل تحت إشراف مباشر من قبل الصيدلي المرخص، وينفذ العديد من المهام مثل الإدارة الطبية للدواء من تخزين وحفظ والتحقق من تاريخ صلاحيه الأدوية، وتحضير الأدوية والأشربة والوصفات الطبية». وأكدت فني صيدلي في المستشفى، موزة المنصوري، أهمية توطين مختلف تخصصات الرعاية الصحية، وتعزيز دور الكوادر المواطنة في مختلف المهن واستدامتها، لافتة إلى أنها من الدفعة الأولى من خريجي تخصص فني صيدلي، وتفخر بأنها تسهم في توطين هذه التخصصات، التي لم تلق إقبال المواطنين، ولعل السبب يعود لندرة التوعية بهذا التخصص، وكذلك عدم توافر بعض هذه التخصصات لدراستها في الكليات والجامعات.

من جانبها، أوضحت مساعد صيدلي، مريم سعيد الزعابي، أن «حملات التوعية أصبحت أكثر وفرة، وأن عملية البحث أصبحت سهلة، لذلك من الممكن للطالب في مرحلة الثانوية أن يبحث عن التخصصات النادرة، فلا يوجد ما يعيق العمل في حالة توافرت الفرص لتعلم هذا التخصص في الكليات والجامعات».