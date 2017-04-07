الهوية بدلاً من بطاقات صرف المواد الغذائية للمواطنين بالظفرة

أكد مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، المهندس عتيق خميس حمد المزروعي، أن «البلدية اعتمدت منذ بداية أبريل الجاري، بطاقة الهوية بدلاً من بطاقات صرف المواد الغذائية للمواطنين في مراكز توزيع المواد الغذائية، بهدف تسهيل إجراءات صرف المواد الغذائية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين». وأوضح أن «البلدية تسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا، ورؤية النظام البلدي، الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية، تحقق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزّز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي». وقال إنه «تم توفير جميع المواد الغذائية للمواطنين مع قرب شهر رمضان المبارك في مراكز التوزيع، إضافة إلى توفير خدمة توصيل المواد الغذائية لكبار السنّ والأرامل وذوي الإعاقة، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبلدية، التي تحرص على تطوير خدماتها، وتقديم خدمات ذكية، لتواكب عملية التنمية والتطوير التي تشهدها منطقة الظفرة في المجالات كافة».

وأكد المزروعي، أن «البلدية وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بأن يكون 2017 هو عام الخير، أطلقت مبادرة لموظفي البلدية من المقيمين، عن طريق تقديم المواد الغذائية بأسعار مخفّضة، أسوة بما يتم تقديمه للمواطنين».