مليون درهم من المواطنة موزة الوري لـ «دبي للتوحّد»

تبرعت المواطنة، موزة بنت علي الوري، من دبي، بمبلغ مليون درهم لمصلحة مركز دبي للتوحّد، في اليوم الأول من حملة «الإمارات اليوم» الهادفة إلى جمع تبرعات بقيمة 10 ملايين درهم، تمثل المبلغ المتبقي لبدء تشغيل المبنى الجديد للمركز.

وقال مدير عام مركز دبي للتوحّد، محمد العمادي، إن «هذا التبرع ليس غريباً على مجتمع الإمارات في تكاتفه واستجابته للمبادرات المجتمعية، خصوصاً في (عام الخير)».

وأضاف: «تستهدف الحملة جمع مبلغ 10 ملايين درهم، لاستكمال الأعمال الإنشائية لمبنى المركز، التي باتت مهدّدة بالتوقف بسبب نقص التمويل».

ودعا العمادي أفراد ومؤسسات المجتمع، من القطاعين العام والخاص، إلى الإسهام في دعم المركز المختص في رعاية وتأهيل الأطفال المصابين بمرض التوحّد، خصوصاً المواطنين منهم، موضحاً أن «المركز غير ربحي، وإسهام المؤسسات والجهات في الحملة سيساعد على افتتاحه قبل نهاية العام».

من جانبه، أثنى رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، الزميل سامي الريامي، على استجابة المتبرعة، وتفاعلها مع حملة الصحيفة، التي تعدّ ثانية مبادرات «الإمارات اليوم» في «عام الخير».