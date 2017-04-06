«صحة أبوظبي» تدعو المواطنين إلى دراسة التخصصات الطبية

أطلقت هيئة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، حملة بعنوان «صحة وطننا بسواعد أبنائنا» على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو من خلالها الأجيال الإماراتية الشابة من كلا الجنسين من عمر 16 إلى 18 عاماً إلى دراسة التخصصات الطبية، ودخول سوق العمل في المجال الصحي.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة ومساعيها الدائمة إلى تحقيق استدامة القطاع من خلال تحفيز الشباب الإماراتي على دراسة هذه التخصصات، ورفد القطاع بكوادر وطنية قادرة على المضي به قدماً.

ويبلغ عدد الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الصحي 2289 مواطناً، يعمل 49% منهم في مهنة طبيب، و14% في التمريض، و24% في المهن الصحية المساندة، و9% في طب الأسنان، و4% في الصيدلة.

وتبلغ نسبة الأطباء المواطنين 13% من مجموع الأطباء العاملين في الإمارة، بواقع 1124 طبيباً مواطناً، فيما يبلغ عدد المواطنين العاملين في التمريض 315 ممرضاً وممرضة، وتبلغ نسبة الإناث المواطنات 76% مقابل 24% للذكور المواطنين العاملين في القطاع الصحي.

وتتطلع الهيئة إلى العمل عن كثب مع شركائها في القطاع بهدف زيادة أعداد المواطنين الراغبين في دراسة التخصصات الطبية من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة والمتطلبات المستقبلية، إضافة إلى قصص نجاح لكفاءات إماراتية أثبتت جدارتها في القطاع الطبي.

وقال رئيس الهيئة، الدكتور مغير الخييلي، إن «مهنة الطب تعد من المهن النبيلة التي يمكن من خلالها مد يد العون للمحتاجين إليها، وتقديم أعمال إنسانية تعود بالخير على المجتمع والوطن بأسره، ونحن نؤكد في الهيئة أهمية الدور الذي تؤديه الكفاءات الوطنية في ضمان استدامة القطاع وجذب وتدريب المواطنين في المجال الطبي، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وضمان استمرار الكفاءات الطبية الوطنية العاملة في القطاع في تقديم خدماتها وتطويرها وتسليحها بالمعرفة والخبرات اللازمة».

بدورها، أكدت مدير إدارة تخطيط القوى العاملة الوطنية في القطاع الصحي في الهيئة، شيخة الظاهري، أن الإمارة تشهد طلباً متزايداً على الخدمات الصحية، «ما يجعل استقطاب المواطنين إلى القطاع أولوية قصوى، حيث أثبتت الكفاءات الوطنية جدارتها في مختلف القطاعات، لاسيما القطاع الصحي».

وتتعاون الهيئة مع مختلف الشركاء ذوي الصلة، مجلس أبوظبي للتعليم وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وكلية الشيخة فاطمة للعلوم الصحية، إضافة إلى مزودي الرعاية الصحية في الإمارة، في سبيل توفير منصة إلكترونية يمكن للمهتمين من خلالها التعبير عن رغبتهم في معرفة مزيد حول التخصصات الطبية وقطاع الرعاية الصحية بشكل عام، إذ سيتم ربط المنصة بعدد من المنصات الأخرى التي تقدم معلومات وافية حول التخصصات، والجامعات التي توفرها، إلى كيفية التسجيل.

إضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق وسم #صحة_وطننا_بسواعد_أبنائنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يمكن لرواد مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين الراغبين في دراسة التخصصات الطبية استخدامه، ما سيخلق أجواء حوارية بين جيل الشباب ويشكل حلقة وصل في ما بينهم تساعدهم على استكشاف المزيد والتعبير عن تطلعاتهم وحاجاتهم.