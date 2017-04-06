تطوير محطة إعادة تدوير مخلفات الزيوت في العوير

اتفقت بلدية دبي ومجموعة السركال على توسيع وتطوير محطة إعادة تدوير مخلفات الزيوت في منطقة العوير التي تعد أول منشأة استثمارية لإعادة تدوير الشحوم والزيوت في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير مع نهاية العام الجاري.

وتبلغ قدرة محطة العوير حتى 50 ألف غالون من النفايات يومياً، إذ ستمكن عملية التوسعة والتطوير الجديدة لمعدات المحطة وبنيتها التحتية المحطة من التعامل مع 100 ألف غالون، أي ضعف كمية الشحوم والزيوت والدهون الناتجة عن المطاعم والمنشآت الغذائية في مختلف أنحاء دبي يومياً.

وتستهدف المحطة النفايات التي تنتجها المنشآت الغذائية والمطاعم في مختلف أنحاء دبي والتي تعمل في مصائد الدهون فقط، عن طريق فصل الدهون والزيوت والشحوم من المياه العادمة في إطار قوانين بلدية دبي بضرورة تركيب مصائد الدهون في كل منشأة، إلى جانب العمل على تنظيفها بشكل سليم وإرسال تقرير إلزامي، فضلاً عن ذلك وجوب تعامل المنشأة مع المقاول المسموح له بجمع نفايات الشحوم فقط، ونقل جميع هذه النفايات إلى هذه المحطة لإعادة تدويرها.