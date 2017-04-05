حظر استيراد الطيور الحية ولحوم الدواجن من كرواتيا

قررت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية، وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من جمهورية كرواتيا، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة بمقاطعة «كرابينسكو زاجورسكا».

وقال مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في الوزارة، الدكتور ماجد القاسمي، في بيان أمس، إنه استناداً إلى الإخطار الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بشأن تسجيل مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة بالمقاطعة الكرواتية، قررت الوزارة أيضاً حظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة، مؤقتاً، مع الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً، ومخلفات الدواجن المعاملة من كل المقاطعات في كرواتيا، علاوة على السماح بدخول إرساليات المنتجات غير المعاملة من المقاطعة المصابة - إن وجد - والتي تم شحنها قبل تاريخ 25 فبراير الماضي.

وأكد أن الوزارة تحرص على رفع مستوى السلامة الغذائية، وضمان توفير غذاء آمن للمستهلك، وتعمل من خلال القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن ضمان سلامة الغذاء، الذي يطبّق على كل المنشآت المرخص لها بتداول الغذاء.