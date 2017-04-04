«الرقابة الغذائية» يوعّي 3000 طالب في أبوظبي

نفّذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، خلال مارس الماضي، 71 ساعة توعوية، من خلال 13 فعالية متنوعة، استفاد منها أكثر من 3000 طالب وطالبة في مدارس إمارة أبوظبي، تضمنت مجموعة من المحاضرات والحملات الإرشادية وورش العمل، إضافة إلى عدد من الزيارات لمحطات الأبحاث التابعة للجهاز، واستهدفت طلبة المدارس وموظفي الجهاز، ومرتادي الأسواق والعاملين في المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي.

الجهاز نظّم 71 ساعة توعوية خلال الشهر الماضي.

واشتملت الفعاليات على ورشتي عمل بعنواني «الحديقة المنزلية»، و«معاً فلنزرع الإمارات»، ضمن مشاركة الجهاز في أسبوع التشجير لطلبة المدارس، ومحاضرات توعوية تناولت مواضيع السلامة الغذائية والتسمم الغذائي والمتسوق الذكي والأغذية والمواد المضافة، وأساسيات السلامة الغذائية، وشروط حقيبة الغذاء المدرسية، والبطاقة الغذائية، وأهمية غسل اليدين، بالإضافة إلى محاضرة خاصة عن التعامل مع النفايات والتخلص الآمن منها.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار حرص الجهاز المستمر على نشر التوعية الغذائية بين أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي، وتعزيز منظومة السلامة الغذائية في الدولة، والحفاظ على سلامة المستهلك، من خلال سلسلة من الأنشطة التوعوية التي ينفذها الجهاز ممثلاً في قطاعاته المختلفة، وعلى مدار العام.