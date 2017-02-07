الأطفال الخدج عرضة للإصابة بـ «اعتلال الشبكية»

أكد قسم العيون في مستشفى المفرق، أن هناك نسبة عالية نسبياً من الأطفال الخدج يعانون مرض اعتلال الشبكية، موضحـــــاً أنه يتم فحـــــص جمــــــيع المواليد للكشــــــف عن الحالات المصابة، وتقديم العلاج المناسب للحد من تطور الحالة.

وأفاد استشاري العيون المتخصص بأمراض عيون الأطفال والحول في القسم، الدكتور قيس ذياب العلكاوي، بأن العلاج يتم عن طريق حقن مواد مضادة لمحفز نمو الأوعية الدموية، مشيراً إلى أنه تم علاج العديد من المصابين بدرجة شديدة من هذا المرض.

وأضاف أن كثيراً من الأطفال يعانون كسل العين، المرتبط سببه عادة بإصابة الطفل بالحول أو اختلاف درجة انكسار العينين أو مشكلات أخرى تمنع تحفيز الشبكية بالضوء في السنين الأولى من العمر، ويقدم القسم العلاج لكسل العين بطرق مختلفة.

وأشار إلى أن نجاح أطباء العيون في تقوية البصر يعتمد على التشخيص المبكر، وتقبل الأطفال للعلاج، وذلك عن طريق الالتزام بالنظارات الطبية، وتغطية العين السليمة لتقوية العين الضعيفة، لافتاً إلى أن القسم استقبل 2304 أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، العام الماضي، وقدم إليهم خدمات واسعة، وفي مختلف الاختصاصات.