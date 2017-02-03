شرطة دبي تطلق بطاقات «رعاية» للعسكريين وذويهم

دشنت شرطة دبي أمس بطاقة الضمان الصحي «رعاية»، تطبيقاً لقانون الضمان الصحي لإمارة دبي، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وباشرت في توزيعها على الموظفين العسكريين وذويهم المسجلين حتى تاريخه.

وقال مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، العميد أحمد رفيع، خلال توزيع البطاقات على الموظفين، إن تدشين بطاقات «رعاية» جاء بناءً على توجيهات نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين الحاصلين على البطاقات بلغ 56 ألفاً و700 من الموظفين العسكريين وعوائلهم، فيما سيتم توزيع 7800 بطاقة ضمن الدفعة الأولى، وستسلم بقية البطاقات خلال الأيام المقبلة في موعد أقصاه 15 من الشهر الجاري.

وتابع رفيع أن البدء بتسليم البطاقات جاء بعد أن كانت شرطة دبي قد وقعت اتفاقية توفير خدمات الضمان الصحي «رعاية» لموظفيها العسكريين وذويهم مع شركة «نيورون»، مضيفاً أن الضمان الصحي يهدف إلى تأمين الاحتياجات الطبية لجميع الموظفين العسكريين على مستوى شرطة دبي، ويأتي تماشياً مع توجهات القيادة لتوفير الضمان الصحي لكل العاملين في إمارة دبي، بما يعزز تنافسيتها ويرفع معدلات السعادة، كما أنه يأتي انسجاماً مع قانون الضمان الصحي في دبي رقم 13 لعام 2013 القاضي بإلزامية وجود تأمين صحي للعاملين في الإمارة.

وأشار إلى أن توفير بطاقة الضمان الصحي يهدف إلى تحقيق السعادة للموظفين بما ينعكس على تأديتهم لواجباتهم الوظيفية المهمة على أكمل وجه، منوهاً بأن شرطة دبي تحرص دائماً على إسعاد موظفيها من خلال المبادرات المتنوعة، منها اتفاقية الضمان الصحي «رعاية».

وأوضح رفيع أن العسكريين كافة من ضباط وضباط صف وأفراد وذويهم المشمولين بالضمان الصحي يستفيدون من بطاقة «رعاية». وسيتمكنون من الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها شركة نيورون وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً في القطاع الصحي، فقد جاء اختيار الشركة لتنفيذ بنود اتفاقية الضمان الصحي بعد تقديمها أفضل عرض لشرطة دبي، إذ تضمن الالتزام بإدارة الخدمات الطبية بطريقة مميزة وجودة عالية طبقاً للممارسات المعتمدة عالمياً.

وتضمنت بنود الاتفاقية الموقعة مع الشركة التزامها بتنفيذ برنامج رعاية صحية على درجة عالية من الاحترافية في الممارسة، وتقديم الخدمات الطبية والصحية من خلال شبكة المستشفيات والعيادات المعتمدة لديها، وهي تمتلك أحدث الأجهزة والمعدات على مستوى الدولة.