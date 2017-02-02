الصحة تكشف عن جهاز لفحص الدم يعطي نتائج في غضون 10 دقائق

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جهاز رائد لفحص الدم بالتعاون مع شركة "آبوت" وذلك ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2017 الذي يختتم أعماله اليوم في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

ويقوم جهاز "آي- ستات آلينيتي" الاول من نوعه عالميا بفحص وتحليل نطاق واسع من تحاليل الدم التي تتراوح من فحص المواد الكيماوية في الدم إلى انزيمات القلب بإستخدام نقطتين من دم المريض وإصدار النتائج خلال فترة تتراوح من 2 إلى 10 دقائق مع ميزات بسهولة الحمل ومزايا التوصيل المتطورة التي تسمح بإجراء الفحص في أي مكان عمليا ما يتيح لأخصائيي الرعاية الصحية الوصول للمعلومات التي يحتاجونها لإعطاء قرارات طبية دقيقة وسريعة دون مغادرة المريض للسرير.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات الدكتور يوسف محمد السركال، على أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعتبر الأولى على مستوى العالم في استخدام هذا الجهاز بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة وتطلعاتها الطموحة والرامية إلى توفيرحزمة خدمات صحية ذكية تكاملية مستقبلية بالتعاون مع أعرق الشركات العالمية المتخصصة بالتقنيات الطبية سعيا لإستدامة خدمات الرعاية الصحية بهدف تحقيق سعادة المرضى والمتعاملين وذلك مواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة في استشراف مستقبل قطاع الصحة والرعاية الصحية في العالم وتوقعات الطلب المستقبلي والتوصيات الإستباقية وإيصال الخدمات الصحية لمواطني الدولة لأماكن إقامتهم في إطار استراتيجيتها لتقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات وفقا للمعايير العالمية.

وأشارت مديرة إدارة المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتورة كلثوم محمد البلوشي، إلى مميزات الجهاز في تقديم أنواع جديدة من الفحوصات في المستقبل بما في ذلك اختبارات إصابات الدماغ والأمراض المعدية والأورام إضافة إلى توصيل لاسلكي لإدارة البيانات التشخيصية والتوصيل السحابي وإشعارات ضوئية وصوتية متقدمة تحذر الأطباء حول المعلومات الحرجة حيث يلبي حاجة الأطباء إلى تقنيات فحص سهلة الاستخدام ما يتيح لهم إعطاء التشخيص الدقيق ومعالجة المرضى بشكل أسرع وبكفاءة أعلى.

وقال نائب الرئيس في "بوينت أوف كير دياجنوستيكس" التابعة لـ "آبوت"، شارون براكر نعتز بشراكتنا مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات ونقدم اليوم هذا الجهاز استنادا إلى خبرتنا في مجال الأجهزة التشخيصية لمساعدة مزودي الرعاية الصحية في تقديم الرعاية في الزمان والمكان الذي تدعو الحاجة إليها سواء في أقسام الطوارىء أو الرعاية الحرجة أو المناطق الريفية حيث يتيح جهاز "آي- ستات آلينيتي" للأطباء اتخاذ قرارات علاجية سليمة وفي الوقت المناسب لمساعدة المرضى في العودة إلى حياتهم بصحة أفضل.