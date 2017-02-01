بالفيديو..«الصحة» تستشرف المستقبل بـ 7 خدمات مبتكرة

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنها تعتزم إطلاق سبع خدمات صحية مبتكرة تخدم المرضى، بدءاً من المنزل حتى نهاية العلاج، في إطار خطة لاستشراف المستقبل.

وتطبق الوزارة بعض خدماتها السبع قريباً، فيما يدخل البعض الآخر الخدمة خلال السنوات المقبلة.وقالت مديرة إدارة قطاع المستشفيات في الوزارة، الدكتورة كلثوم البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، خلال مشاركة الوزارة في معرض الصحة العربي، إن خدماتها الجديدة، التي تدخل الخدمة في المستشفيات للمرة الأولى عالمياً، تستهدف تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

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