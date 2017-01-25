«الرقابة الغذائية» ينذر ويخالف 103 منشآت غذائية في أبوظبي

وجّه قطاع الرقابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عقوبات صارمة لـ103 منشآت، ضمن حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والحيوانية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، لعدم التزامها بالاشتراطات والقوانين، إذ سجلت الحملة 26 تنبيهاً و68 إنذاراً وتسع مخالفات، وتم إتلاف 56.5 كيلوغراماً من الأغذية واللحوم الفاسدة.

وشملت الحملة، التي شارك فيها أكثر من 40 مفتشاً، زيارة 163 مطعماً ومطبخاً ومخبزاً ومحل بيع حلويات ومعجنات ومحل خضراوات وفواكه ومنشأة بيع بالتجزئة، إضافة إلى منشآت بيع لحوم وأسماك.

وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة، محمد عبدالله الفردان، إن الحملة تأتي في فترة تشهد انتعاشاً سياحياً، ما يتطلب بذل جهود مضاعفة للتحقق من سلامة الغذاء.

وأضاف الفردان أن مفتشي الجهاز ركزوا على مناطق التخزين والتحضير، وأماكن التداول، والتأكد من تطبيق هذه المنشآت معايير الصحة والسلامة الغذائية، خصوصاً في وقت الذروة.

ودعا الجمهور إلى إبلاغ الجهاز عن أي ممارسات خاطئة أو مواد غذائية غير سليمة على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، أو عبر وسائل الاتصال الاجتماعي للجهاز، مؤكداً التعامل مباشرة مع أي شكوى، واتخاذ الإجراء اللازم مع أي جهة تخلّ بشروط السلامة.

ولفت الفردان إلى إطلاق مبادرة تطوعية لتشجيع المنشآت الغذائية على تحمل مسؤولياتها المجتمعية والإنسانية، انسجاماً مع مبادرة «عام الخير» وللإسهام في رفد «بنك الطعام» بالغذاء، بما يتوافق مع الاشتراطات المعمول بها في الجهاز.

وقال إن المفتشين وزعوا نشرات تعريفية توضح أهمية مبادرة عام الخير، وكيفية الإسهام فيها من خلال برنامج الخدمة المجتمعية «عون» التابع للجهاز.