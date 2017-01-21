«السمعيات والبصريات» يقدم خدماته لـ 5700 شخص في 10 سنوات

أفاد المشرف على مركز مدينة الشارقة للسمعيات والبصريات، التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أسامة الربابعة، بأن المركز قدم خدمات لـ5700 شخص خلال السنوات الـ10 الماضية، موضحاً أن المركز يقدم خدمات مجانية لطلاب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ويجري عمليات المسح السمعي للروضات والمدارس بالتعاون مع مركز التدخل المبكر. وأشار إلى أن المركز ينسق مع المستشفيات والعيادات لإجراء ست عمليات زراعة قوقعة، استفاد منها أطفال من دول عدة، كما قدم خدمات تخصصية وتأهيلية مجانية.

وأوضح الربابعة، أن المركز يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والجودة للخدمات المقدمة، وتعزيز التواصل داخل المدينة وخارجها، عبر الخدمات والأنشطة المختلفة، ورفع مستوى كفاءة الكادر في المركز، وتقديم خدمات سمعية متخصصة متطورة، وتطوير الخدمة المقدمة للأطفال زارعي القوقعة، وصيانة الأجهزة السمعية ومعايرتها.

وبيّن أن إجراء الفحوص السمعية الشاملة يتم باستخدام النغمة النقية لقياس السمع، وتحديد درجته، والكشف عن وجود ضعف في السمع، ومقدار ونوع هذا الضعف، أما فحص الأذن الوسطى فيعطي معلومات عن حالة الأذن الوسطى وغشاء الطبلة وقناة الأذن، مضيفاً أن فحص سمع الأطفال يتم باستخدام المجال الحر.

وتابع الربابعة أن المركز يوفر الأجهزة والمعينات السمعية المتطورة وجميع لوازمها، مثل السماعات الجديدة، والأجهزة السمعية المساعدة، وقياس القوالب، والصيانة، والبطاريات، إلى جانب تبديل الأنابيب، وملحقات السماعات وبرمجتها.