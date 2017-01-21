بلدية الشارقة تضبط مستحضرات مخالفة في صالونات تجميل

أفادت رئيس قسم الصحة في بلدية الشارقة، الدكتورة أمل الشامسي، بأن البلدية نفذت 9378 زيارة تفتيشية على صالونات العناية بالشعر والتجميل للرجال والنساء، العام الماضي، منها 3459 على صالونات تجميل نسائية و5919 رجالية، أسفرت عن ضبط مستحضرات تجميل وعناية شخصية مخالفة.

وقالت الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن هذه الزيارات أسفرت عن تحرير مخالفات للصالونات غير الملتزمة بقواعد وشروط الصحة العامة، موضحة أن الإجراءات التي اتبعت بحقها تنوعت ما بين التنبيه، والمُصادرة، فضلاً عن إلزام الصالونات باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

وأضافت أن البلدية تعتزم تطبيق نظام التفتيش المتكامل على جميع الإدارات والأقسام الرقابية في البلدية، بهدف اختصار الوقت والجهد المُتطلّب في العمل التفتيشي وما يتضمنه من توثيق، ما يؤدي إلى تحقيق إنجاز أكبر في هذا المجال.

وأوضحت أن مخالفات الصالونات تمثلت في ضبط مستحضرات تجميل وعناية شخصية منتهية الصلاحية وتالفة، وعدم اكتمال بيانات بطاقة المنتج الخاصة بها، واحتواء بعضها على مواد دوائية غير مسموح بتداولها في المنشآت غير الطبية أو الصيدلانية. وأشارت إلى ضبط منتجات غير مُسجّلة لدى هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية، موضحة أن التسجيل في الهيئة من متطلبات تداول مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في أسواق الدولة، مضيفة أن البلدية نفذت حملات على صالونات الحناء، وتولت تحليل عينات من الحناء المستعملة فيها، بالتنسيق مع المختبر الجنائي في الشارقة.