«ابتسامة خير» تتكفل بعلاج المرضى المعسرين في دبي

أطلقت هيئة الصحة في دبي مبادرة «ابتسامة خير»، تتكفل من خلالها بكلفة علاج المرضى المعسرين في المستشفيات، وتستمر المبادرة طوال العام الجاري دعماً لـ«عام الخير»، وفق رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في الهيئة، سالم محمد بن لاحج، الذي قال لـ«الإمارات اليوم»: «إن المبادرة تستهدف رسم ابتسامة على وجوه المرضى المعسرين، الذين تحُول ظروفهم دون دفع كلفة العلاج، وقدموا طلبات إلى الجهات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية ولم يصلهم رد».

وذكر أن «الهيئة دفعت، أخيراً، كلفة علاج ستة مرضى، بقيمة 50 ألف درهم، جميعهم كانوا في مستشفى راشد، فيما ستنتقل المبادرة لمساعدة حالات أخرى في مستشفيات دبي»، لافتاً إلى أن «المبادرة ستستمر أسبوعياً حتى نهاية العام الجاري».

وتابع بن لاحج: «إن الهيئة تهدف إلى ابتكار وتنفيذ البرامج الداعمة للمشروعات العلاجية والإشراف عليها، والإسهام في تحقيق التكامل الاجتماعي وسعادة المجتمع، إضافة إلى تسديد تكاليف علاج المرضى غير القادرين، وتقديم الخدمات الإنسانية والخيرية، بالتعاون مع المؤسسات المعنية».

وأكد أن «(صحة دبي) تجري دراسة شاملة لحالات المرضى المعسرين، قبل معالجتهم، للوقوف على مقدرتهم المالية، والتأكد من عجزهم عن تحمّل نفقات العلاج، ثم تحدد خدماتها العلاجية لهم، إما جزئياً أو كلياً، حسب نتائج الدراسة، وذلك للتأكد من أن مساعدات الهيئة تذهب إلى مستحقيها».

ولفت إلى أن «الهيئة أطلقت، أخيراً، مبادرتين لدعم المرضى المعسرين، الأولى: مبادرة (عيون)، التي قدمت خدماتها لـ34 مريضاً، بكلفة 200 ألف درهم، والثانية (انقذ قلباً) واستفاد منها 40 مريضاً، بكلفة 900 ألف درهم».

وأشار إلى أن «هيئة الصحة في دبي اعتمدت، أخيراً، 30 برنامجاً دوائياً جديداً لعلاج المرضى المعسرين، وذلك ضمن خمسة برامج علاجية رئيسة تقدمها الهيئة هي: (أمل، مساندة، يداً بيد، معك، مساندة السرطان)».

وذكر بن لاحج أن «الهيئة تعتزم إطلاق مبادرة جديدة دعماً لـ(عام الخير) تُسمى (أصدقاء المرضى)، تقوم من خلالها بجمع المرضى بالأطباء المعالجين، إضافة إلى الجهات المانحة للمساعدات، من مؤسسات وجمعيات خيرية وأفراد، في حفل تكريم جماعي، يتمكن كل طرف منهم من توجيه الشكر للآخر».