الصحة" تؤكد عدم وجود أي تحذيرات من دواء "نيكسيوم"

انطلاقا من حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على التواصل المستمر مع الهيئات العالمية للدواء ومع افراد المجتمع من خلال الاستماع لآرائهم واستفساراتهم عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي حول ما تناقلته عن تحذيرات من دواء " نيكسيوم " لعلاج ارتجاع المعدة وشبيهاته العلاجية ، أكدت الوزارة تواصلها الفوري مع الهيئة الأمريكية والأوربية للدواء لاستجلاء حقيقة الشائعات عن الدواء المذكور ، وأفادت بعدم وجود أي تحذيرات حول استخدامه .

وأفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص ، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة الدكتور أمين حسين الأميري أن دواء "نيكسيوم" هو من مجموعة الأدوية التي تستخدم لعلاج تقرحات المعدة وارتجاع المرئ وما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديو من شبكة الأخبار CNN في أواخر العام 2016 عن التسبب بزيادة احتمال الفشل الكلوي في الحقيقة هي عبارة عن دراسة معمولة في جامعة جون هبكين ولَم تأخذ بعين الاعتبار حتي الآن من قبل ادارة الغذاء والدواء الامريكية . كما ان نشرة المنتج توضح أن التأثيرات الجانبية الخاصة بالكلي نادرة .

وأكد أن دواء نيكسيوم لا يصرف في الدولة الا بوصفة طبية وتحت إشراف طبي كما هو الحال في أوروبا ودول الخليج بعكس الولايات المتحدة الأمريكية حيث انه متوفر بدون وصفة طبية. وإن الدولة تضع رقابة صارمة على الاستخدام الأمثل للدواء ، وأن هذا الصنف يصرف بوصفة طبية مما يؤدي إلى تنظيم عملية الاستخدام الدوائي ويمنع عشوائية تناوله دون رقابة الطبيب مما يقلل من احتمالية المضاعفات ، و هذا ينطبق على أي صنف دوائي مثل المسكنات وغيرها ، وقال : تؤكد دولة الإمارات تميزها في تنظيم أسس صرف الادوية في سبيل حماية المرضى وتطبيق اسس الاستخدام الامثل والرشيد .

وأكد الأميري حرص الوزارة على القيام بدورها ومهامها في توفير صحة مستدامة لأفراد المجتمع والعمل على تحقيق رسالتها بتعزيز صحة الفرد والمجتمع في الدولة وفق السياسات والتشريعات ومن خلال تنظيم و تسجيل ومراقبة جميع أصناف المستحضرات الصيدلانية من أدوية تقليدية وعشبية ومكملات غذائية وغيرها.

وأكدت الشركة المصنعة للدواء " استرازينيكا" في تقرير مرسل إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع سلامة الدواء نيكسيوم من أي آثار جانبية على الكلى وأوضحت التالي ؛ بالإشارة للفيديو كليب الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بخصوص سلامة استخدام دواء النكسيوم Nexium و باقي مجموعة أدوية مثبطات مضخات البروتون( Proton Pump Inhibitors PPI) ، أن الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يخص مجموعة من المحامين (شركات المحاماة) في الولايات المتحدة الأمريكية يتطلعون فيه لتوظيف مجموعة من المرضى لمقاضاة الشركات الدوائية بهدف جني الأرباح. يتناول الكليب المجموعة العلاجية المسماة مثبطات مضخات البروتون PPI وليس فقط دواء النيكسيوم. ان شركة استرازينيكا واثقة من سلامة استخدام النيكسيوم عند استخدامه حسب النشرة الدوائية الموافق عليها من قبل إدارة الدواء والغذاء الأمريكية والنشرة الموافق عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي بنيت على أساس البرهان العلمي القائم على الكم الهائل من الابحاث السريرية والطبية. . كما تلتزم شركة استرا زينيكا بالتبليغ عن أي جديد يخص السلامة الدوائية لأدويتها وبشكل سريع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية والمرضى وممارسي المهن الصحية في دولة الإمارات حرصاً منها على الصحة العامة للمجتمع.