«الإسعاف الوطني» يشارك في خفض وفيات الحوادث المرورية على 5 طرق

أكد نائب المدير التنفيذي في «الإسعاف الوطني»، أحمد صالح الهاجري، أن الإسعاف سيشارك ضمن فريق المسرعات الحكومية لتحدي وزارة الداخلية، المتمثل في خفض نسبة وفيات الحوادث المرورية على أخطر خمسة شوارع في الدولة بنسبة 21%، بالتعاون مع إدارات المرور والدوريات في القيادات العامة للشرطة، ووزارة تطوير البنية التحتية، وهيئة الطرق والمواصلات، وجمعية الإمارات للسلامة المرورية، لافتاً إلى حرص الإسعاف على تقديم خدماته على مدار الساعة في المناطق الشمالية، من خلال غرفة العمليات المتخصصة، ونخبة من الكوادر الطبية المؤهلة، وأسطول من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الوسائل والأدوات الإسعافية والتقنية.

كما أكد الهاجري تكليف الإسعاف بتولي زيادة فرص نجاة مصابي الحوادث المرورية في مناطق اختصاصه (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة) باعتباره أحد المحاور الرئيسة لتحقيق أهداف التحدي.

وأضاف أن الإسعاف طرح مبادرات جديدة ومبتكرة تتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، وهو يسعى لتطبيقها خلال فترة التحدي، تتمثل في إعادة توزيع النقاط الإسعافية على نقاط تمركز الحوادث السابقة، بناء على إحصاءات ودراسات مختصة، والاعتماد على التمركز الديناميكي لضمان سرعة وفاعلية الاستجابة، وتخصيص دوريات إسعاف جوي بالتعاون والتنسيق مع إدارة جناح الجو في وزارة الداخلية، خلال الفترة الصباحية وفترة العصر، في الشوارع المستهدفة، إضافة إلى مبادرات أخرى سينفذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.