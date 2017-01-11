خزانات صرف صحي مهجورة مستودعات لمواد استهلاكية

ضبط مفتشو مكتب الطوارئ البيئي في بلدية دبي، 10 خزانات أرضية لمياه الصرف الصحي، استخدمت كمخازن لمواد استهلاكية في سكن عمال في «المحيصنة». وقال رئيس المكتب محمد عباس البلوشي، إن «مجهولين استغلوا المواقع في أحد مساكن العمال المهدّمة لتخزين نحو 30 طناً من أدوات المطابخ والبطانيات والسجاد وإكسسوارات منزلية مختلفة».

وأضاف أن «مفتشي المكتب داهموا المواقع، وضبطوا المواد معبأة وجاهزة للبيع، بعد تلقي المكتب معلومات حول أشخاص من جنسية آسيوية يستخدمون فتحات صرف صحي قديمة، وغير مستخدمة، لتخزين مواد استهلاكية، ويموهون المواقع بأخشاب وكراتين قديمة حتى لا يلتفت المفتشون إليها».

وأشار عباس إلى أن «الحملات المكثفة التي قادها مفتشو المكتب، أسفرت عن ضبط 45 سيارة تزوّد أسواقاً عشوائية بخضراوات ودجاج حي وأسماك ولحوم فاسدة، يحضرونها من خارج الإمارة بعد رفضها من المقاصب هناك».

وأكد أن «البلدية أمرت بحجز كل سيارة لمدة ثلاثة أشهر، مع دفع غرامة مالية، وأخذ تعهد على صاحب السيارة بعدم المخالفة مرة ثانية حتى لا تصادر السيارة».