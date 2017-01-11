تدشين 4 نقاط إسعاف جديدة في دبي

دشّنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أربع نقاط إسعاف جديدة في جبل علي، والقوز، والمدينة العالمية، والقصيص، ضمن مشروعات الربع الأخير من العام الماضي، لتلبّية الطلب المتزايد على خدمات الإسعاف.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي، إن «هناك توجهاً استراتيجياً لحكومة دبي، وهو الوصول للبلاغات الطارئة في أقل مدة ممكنة، إدراكاً لأهمية الفرد في المجتمع، فالوقت يعدّ فاصلاً محورياً بين الحياة والموت في بعض الحالات».

وأوضح أن «ذلك يأتي في إطار خطوات تنفيذ استراتيجية المؤسسة، الرامية إلى تحقيق الاستجابة خلال أربع دقائق، وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهذه المدة تمثل نصف المعدل الزمني العالمي للوصول إلى المصابين».

وأفاد بأن «افتتاح نقاط إسعافية جديدة يتطلب مركبات جديدة، وتعيين كوادر جديدة ما بين مسعفين وسائقين، حيث إن كل نقطة تحتاج إلى 12 شخصاً، بينهم أربعة سائقين وثمانية مسعفين يتناوبون على أربع فترات زمنية على مدار اليوم»، لافتاً إلى أن «المؤسسة تهدف إلى توفير 120 نقطة إسعافية حتى عام 2020».