«الصحة» تطلق تطبيقاً ذكياً للوقاية من الأمراض المحتملة

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطبيقاً ذكياً تحت اسم «اطمئنان e»، يستهدف الأفراد فوق سن 18 لتقييم حالتهم الصحية والأمراض المحتملة، وتحديد برنامج الوقاية المناسب، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وأفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، حسين عبدالرحمن الرند، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بأن الوزارة أطلقت التطبيق بالتعاون مع شركة «ساينس تريبيون» البلجيكية، ويستهدف الأفراد فوق 18 عاماً لتقييم حالتهم الصحية والأخطار المحتملة، وتحديد برنامج الوقاية المناسب من خلال تعبئة استبيان إلكتروني عبر هاتفهم الذكي أو الحاسوب أو المراكز الصحية المعتمدة، بهدف الكشف عن المرض في مرحلة مبكرة، يكون علاجه فيها أسهل وأقلّ كلفة وأكثر فعالية، فضلاً عن إتاحة تصنيف المرضى في مجموعات تتيح اختيار العلاج الأمثل. وتم الكشف خلال المؤتمر عن توفير جهاز طبي متطور دقيق (fecotest)، يعد الأول من نوعه للكشف المبكر عن مؤشر وجود سرطان القولون، وذلك عبر اختبار آمن وبسيط بالمنزل، ويعد الأساس في حملات التوعية ضد سرطان القولون.

وقال الرند إن المرحلة الأولى من تنفيذ التطبيق الذكي ستشمل ثلاثة مراكز صحية (القرائن في دبي، وواسط في الشارقة، والمشيرف في عجمان)، وستعمم الوزارة على جميع المراكز الصحية التابعة لها، والبالغ عددها 70 مركزاً في مارس المقبل، مشيراً إلى أن المراكز الثلاثة ستبدأ إرسال رسائل نصية للمسجلين لديها، حسب قاعدة البيانات لديها، ممن هم في عمر 18 عاماً فما فوق، وتتضمن الرسالة استمارة إلكترونية يقوم المتلقي بتعبئتها، والإجابة عن الأسئلة التي تتضمنها، ومن ثم إرسالها للمركز.

وأضاف أن ممرضة مختصة تتولى مراجعة الاستمارة ومؤشراتها وفقاً للإجابات، ويتم إرسال رسالة نصية للشخص، تبلغه بمراجعة المركز إذا دلت مؤشرات إجاباته على ضرورة إجراء فحوص طبية.

وتابع أن إطلاق التطبيق «اطمئنان e» يندرج ضمن جهود الوزارة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية خلال السنوات الخمس المقبلة (2017 ـ 2021)، وفي إطار استراتيجية الوزارة نحو تعزيز أنماط الحياة الصحية للمجتمع، والحد من الأمراض المرتبطة بها، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والجهاز التنفسي، وذلك تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

ولفت إلى أن «اطمئنان e» يمثل إضافة نوعية لخدمات الرعاية الصحية، التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وفق أرقى الممارسات العالمية، مؤكداً أن التطبيق يساعد في الكشف عن المرض في مرحلة مبكرة، يكون فيها علاجه أسهل وأقل كلفة وأكثر فعالية، فضلاً عن إتاحة تصنيف المرضى في مجموعات تتيح اختيار العلاج الأمثل، وتحويل تركيز الطب من رد الفعل إلى الوقاية، ومن المرض إلى الحفاظ على الصحة.