إطلاق المبادرة الوطنية «جسدك أمانة»

انطلقت أمس رسمياً المبادرة الوطنية «جسدك أمانة»، التي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة، وتستمر 12 شهراً، بهدف رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي، وتشجيع فئات المجتمع على تبني سلوكيات وأنماط الحياة الصحية.

نهيان بن زايد آل نهيان: «علينا دعم مبادرة (جسدك أمانة) لما لها من مخرجات ومكتسبات صحية كبيرة تحافظ على مستقبل أجيالنا».

وتتزامن المبادرة مع أجندة منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لتتوافق الموضوعات المطروحة مع المبادرات والحملات والفعاليات العالمية.

ويركز الشهر الأول من المبادرة على موضوع اللياقة البدنية، بهدف الوقاية من الأمراض، والارتقاء بصحة الجسم من خلال جهود مشتركة ومنظمة، تنفذ على مدار العام، وتعمل على الحد من التهديدات الصحية التي يواجهها أفراد المجتمع، ودعم السلوكيات الصحية السليمة، وبعض الطرق العلاجية البسيطة.

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، قد أكدت أن المبادرة جاءت لنشر الثقافة الصحية والرياضية بين المواطنين لمدة عام كامل، وهي أول حملة تربط الرياضة بالصحة، وتكون على مستوى الوطن، وتعتمدها منظمة الصحة العالمية.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية المبادرة، التي تمثل ركيزة رئيسة ودعوة حقيقية لتغيير أنماط وسلوكيات الحياة اليومية، والاعتماد على ممارسات إيجابية تحد من الظواهرالصحية السلبية.

وأعرب سموه عن إعجابه بدور المبادرة في التوعية بالممارسات الصحية، وتغيير سلوكيات الحياة اليومية نحو الأفضل.

وأكد أن «علينا جميعاً دعم هذه المبادرة الوطنية الهادفة، لما لها من مخرجات ومكتسبات صحية كبيرة تحافظ على مستقبل أجيالنا، وتدعوهم لممارسات مثالية تمكنهم من مساعدة أنفسهم بالدرجة الأولى للاهتمام بالجسد الذي يعد أمانة حقيقية لكل فرد من أفراد المجتمع. كما نوصي بضرورة رفع شعار (جسدك امانة) في عامنا هذا، والتفاعل مع المبادرة وأهدافها ومفاهيمها، للوصول بنهاية العام إلى نتائج مثمرة، تقود إلى استمرارية مثل هذه المبادرات الفاعلة التي نتطلع لتكون من أهم المنصات في التوعية والتثقيف المجتمعي».

كما أكد سموه أن المجلس يسخر جميع إمكاناته وقدراته لدعم نجاح مبادرة «جسدك أمانة»، بمحاورها وأنشطتها عبر خططه المتناغمة مع أهداف الحملة الرامية لتغيير نمط الحياة الصحية لأفراد المجتمع، وتحسين اللياقة البدنية، وتشجعيهم على ممارسة الرياضة بصفة يومية من خلال باقة الفعاليات والأنشطة الرياضية المجتمعية التي يقيمها المجلس بالتنسيق مع شركائه على مستوى إمارة أبوظبي.