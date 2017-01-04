«صحة»: تعيين 100 طبيب مواطن خلال عامين

قالت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» إن نسب توطين الوظائف الطبية زادت على 28%، بعد تعيين أكثر من 100 طبيب مواطن خلال العامين 2014 و2015. وأكدت تجاوز نسبة توطين الوظائف الإدارية فيها نسبة 60%، خلال العام الماضي، بنسبة زيادة تجاوزت 10% على العامين السابقين عليه.

وأشارت إلى استمرار عملها على زيادة عدد الكوادر الإماراتية في مختلف التخصصات المهنية فيها، تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي لتوطين القطاع الصحي، ورؤية خطة أبوظبي في الوصول إلى مجتمع واثق وآمن، واقتصاد تنافسي ومستدام.

وقالت «صحة» إن استراتيجيتها، التي بدأت بوضعها عام 2014 أثبتت نجاحها عبر المبادرات المختلفة للتوطين والتمكين، بعد دراسة ومقارنة النتائج للأعوام 2014 و2015 و2016، مشيرة الى الزيادة في نسب التوطين في كل من الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والفنية على مدى الأعوام الثلاثة.

وأكدت مديرة إدارة الموارد البشرية في «صحة»، مديحة عبدالواحد المرزوقي، أن «الشركة تعتزم تحقيق مؤشرات الأداء المحددة لمختلف الفئات الوظيفية»، لافتة إلى تحقيق بعض هذه النسب في كل من الوظائف الإدارية والوظائف الطبية.

وأشارت المرزوقي إلى الجهود التي تحققت في توطين الوظائف القيادية، وتطوير هذه المهارات ضمن خطط استراتيجية، تشمل الارتقاء بالقيادات التي تدير شركة «صحة» ومنشآتها، حيث وصلت نسب توطين القيادات إلى 77%، بزيادة بلغت 10% على العامين 2014 و2015.

وأضافت أن «شركة (صحة) تسعى لأن تصبح جهة العمل الأفضل والأنسب، من خلال دراسة المبادرات الساعية لجذب الكوادر الإماراتية للعمل في القطاع الصحي، وتحقيق متطلباتهم الوظيفية».