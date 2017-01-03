عيادة «عيون» مستشفى الرحبة تستقبل 1773 مراجعاً في 10 أشهر

ذكر مستشفى الرحبة، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أن عيادة طب العيون استقبلت 1773 زائراً خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي، بينهم 1319 مريضاً بالغاً و454 من الأطفال، لافتاً إلى أن العيادة شهدت تزايد حالات التهاب القرنية المرتبط بالعدسات اللاصقة.

وقالت أخصائية طب العيون في المستشفى، الدكتورة بشرى علي، إن الطاقم الطبي لاحظ زيادة نسبة المرضى من الفتيات دون 16 عاماً يشكون التهابات حادة في القرنية، مؤكدة أن التهابات القرنية من الأمراض التي قد تؤثر لاحقاً في كفاءة العين، حيث تسبب بعض الحالات ضعفاً للنظر، قد يصل إلى العمى. ونصحت الآباء بتوعية بناتهم المراهقات بخطر العدسات اللاصقة من دون إشراف طبي، لافتاً إلى أن من السهل شراء العدسات من المحال التجارية أو من خلال مواقع التسوق الإلكترونية، التي قد لا ينطبق عليها شروط السلامة والجودة.

وأوضحت أنه قد تكون العلاجات ناجحة وفعالة لالتهابات قرنية العين، لكن هناك حالات قد تتأثر بندب أو فقدان البصر، داعية الأهالي إلى ملاحظة الأعراض المتعلقة بالالتهاب القرنية، وهي احمرار العين، وألم شديد، ودموع زائدة، وإفرازات، وصعوبة فتح الجفن، وعدم وضوح الرؤية، والحساسية من الضوء.