تجاوز عدد المشمولين بالتأمين الصحي في دبي 4 ملايين

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن تجاوز عدد المشمولين بخدمات التأمين الصحي في الإمارة، حاجز أربعة ملايين مشارك، بنسبة 98% من المقيمين المستهدفين من منظومة الضمان التي كانت الهيئة أطلقتها بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 2013.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، إن «مدينة دبي سيظل لها السبق في توفير أعلى مستويات رفاهية العيش، ويعد القطاع الصحي وخدماته الراقية جزءاً رئيساً من مكونات هذه الرفاهية»، مؤكداً أن «ما تسنه إمارة دبي من نظم وتشريعات، يصب في خدمة الأفراد وحياتهم، ومن بين ذلك قانون الضمان الصحي، الذي جاء من أجل توفير حياة صحية أفضل لسكان دبي، وتوفير أعلى درجات العناية الصحية، من خلال سلة خدمات وباقات تقدمها المنشآت الصحية الحكومية والخاصة معاً».

وذكر القطامي أن «الهيئة عندما بدأت التدرج في تطبيق القانون رقم 11 لسنة 2013، كانت قد اتخذت كل التدابير، ومهدت كل السبل، التي من شأنها توفير خدمات صحية تنافسية، تفوق التوقعات، وتحقق رضا المجتمع وسعادة أفراده».

وأضاف أن «تجاوز المشمولين بباقات التأمين الصحي المتنوعة حاجز أربعة ملايين، يشير إلى إدراك المقيمين في دبي بأهمية ما تتخذه الإمارة من خطوات وإجراءات، من أجل تعزيز صحتهم ولياقتهم، ومساعدتهم في أن يكونوا أكثر قدرة على العطاء والإنتاج والنجاح والإبداع».

من جانبه، قال مدير إدارة التمويل الصحي في الهيئة، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، إن «جميع شركات التأمين تعمل بلا توقف لاستيعاب الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي، وهناك نسبة كبيرة من المعاملات تتم عبر المواقع الإلكترونية للشركات مباشرة دون الحاجة الى التواجد الشخصي، حيث يتم تفعيل التأمين الصحي على بطاقة الهوية للعامل أو الموظف، وقد تبقى أعداد غير كبيرة من الذين لم يتموا الإجراءات، ويتوقع أن يكملوا اجراءاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة».