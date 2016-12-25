افتتاح عيادة متخصصة لأمراض الدم في مستشفى خليفة برأس الخيمة

افتتح مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، عيادة متخصصة لأمراض اعتلالات هيموغلوبين الدم، وقالت استشارية أمراض الدم في المستشفى، الدكتورة مريم حسن درويش، إن البيانات الإحصائية لعيادة أمراض الدم في المستشفى، أظهرت أن 31.2% ممن راجعوا العيادة خلال العام الماضي، الذين يعانون أمراض الدم الحميدة، يعانون أمراض اعتلالات هيموغلوبين الدم.

وتابعت أن دراسات طبية حديثة أثبتت وجود شخص من بين 12 في الدولة مصاب بأمراض اعتلالات هيموغلوبين الدم الناقل لمرض الثلاسيميا، مضيفة أنه أحد الأمراض الوراثية الشائعة في الدولة.

وشرحت درويش أن مرض هيموغلوبين الدم يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم البسيط، مضيفة أن الحالات المصابة به كانت تشخص في الماضي، خطأ، بأنها مصابة بفقر دم، بسبب نقص الحديد.

وأكدت أن العيادة تهدف إلى تحسين نوعية حياة المرضى الذين يعانون اضطرابات خلايا الدم الحمراء، من خلال توفير توصيات مبنية على أدلة ودراسات علمية، إضافة إلى توفير استشارات أسرية مثالية للمرضى وعائلاتهم.