لماذا الفراولة المصرية المجمدة؟

نص تقرير رسمي صادر عن هيئة الغذاء والدواء الأميركية على تسجيل إصابة 119 مواطنا أميركياً بمرض التهاب الكبد الوبائي (أ) في 8 ولايات، وتم تشكيل فريق رصد وبائي من عدة جهات حكومية بغرض الرصد والتقصي لمعرفة الأسباب.

وقال التقرير إن النتائج الأولية أفادت بأن معظم الحالات التي تم تسجيلها قد تناولت مثلجات من إحدى المحال المشهورة في أميركا قبل شهر أو أكثر من الإصابة.

وأضاف: ومن خلال التحقق من تلك المنتجات "المثلجات"، اتضح للفريق بأنه يدخل في تحضيرها عدة مكونات ومنها الفراولة المجمدة التي تم استيرادها من مصر.

وقال التقرير: إن السلطات الأميركية لا زالت تقوم بعمليات التنسيق مع السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية للتأكد من نتائج التقرير.

وأفاد بأنه لا توجد أي معلومات إضافية تشير إلى وجود إصابات إضافية بمرض التهاب الكبد الوبائي (أ)، كما لا توجد أي معلومات عن وجود مؤسسات غذائية أخرى استخدمت فراولة ملوثة بالفيروس المسبب لالتهاب الكبد الوبائي (أ).

وقدم التقرير إرشادات للمطاعم والمؤسسات التي تستخدم الفراولة وغيرها من المنتجات للتأكد من تطبيق إجراءات النظافة السليمة في كل خطوات تحضير المنتجات بما في ذلك غسل اليدين وتعقيم الأسطح وغيرها من الممارسات الأخرى.

كما تم تقديم معلومات للمستهلكين من خلال التقرير عن مرض التهاب الكبد الوبائي (أ) وما عليهم فعله في حالة إصابتهم بأعراض مرضية محددة جراء استهلاكهم فراولة مجمدة.