مركز "صحة" لخدمات الغسيل الكلوي يعيد الأمل لمريضة

قامت إدارة مركز "صحة" لخدمات الغسيل الكلوي بتدريب إحدى المريضات التي تخضع للغسيل الكلوي الدموي على استخدام جهاز الغسيل البروتيني وتركيب القسطرة الخاصة بالجهاز فى المنزل بعد ان سبب لها الغسيل فى المستشفي عقبات فى العمل حيث يتطلب حضورها لمركز المفرق لغسيل الكلى 3 أيام أسبوعيا.

واشادت المريضة البالغة من العمر 48 بمدى تعاون إدارة مركز صحة لخدمات الغسيل الكلوي مع وضعها حيث اقترحوا عليها استخدام الغسيل الكلوي البريتوني الذي يعد بديلا للغسيل الدموي حيث تتم عملية الغسيل في المنزل.

وقالت الدكتورة زبيدة الإسماعيلي نائب الرئيس التنفيذي بصحة لخدمات الغسيل الكلوي انهم في صحة لخدمات الغسيل الكلوي يقدمون جميع أنواع غسيل الكلى بحيث تتلائم مع حاجات كل مريض مشيرة الى أن الغسيل البيروتوني عادة يكون ملائما للمرضى العاملين والطلاب والأطفال.



من جانبه قال استشاري الكلي في مستشفى المفرق الحاصل على البورد الكندي في أمراض الكلى والغسيل الكلوي من جامعة فان كوفر، الدكتور أيمن، أنهم قدموا للمريضة التدريبات اللازمة لاستخدام جهاز الغسيل البروتيني

وتركيب القسطرة الخاصة بالجهاز واقترحوا عليها تطبيق جلسة الغسيل خلال فترة نومها ليلا بحيث لا تؤثر على التزاماتها الوظيفية والأسرية في فترة النهار.

وقد وفرت مراكز صحة لخدمات الغسيل الكلوي أجهزة الغسيل الكلوي البريتوني لـ 43 مريضا حيث تقدم مراكز صحة خدمات الغسيل الكلوي لالف مريض في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين.