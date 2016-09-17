الإمارات اليوم

10 نصائح لمرضى السمنة قبل اللجوء إلى «قص المعدة»

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قال أخصائي الجراحة العامة في مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة، الدكتور سعيد إسماعيل حسان، إن «العادات الغذائية غير الصحية، والعوامل الوراثية، من أسباب الإصابة بالسمنة المفرطة والأمراض المصاحبة لها، مثل: السكري وضغط الدم والروماتيزم».

وأوضح أن «معظم عمليات قص المعدة التي يتم إجراؤها في قسم العمليات بالمستشفى لشباب تراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، يتم وضع برنامج غذائي ورياضي لكل مريض لمدة سنة قبل اتخاذ قرار قص المعدة».

وأضاف أنه «في حال لم يتحسن الوضع الصحي للمريض مع البرامج الغذائية، فيتم تحديد موعد لإجراء العملية، وذلك في حال لم يكن مصاباً بأي أمراض مزمنة».

 

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