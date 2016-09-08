نقل مكتب هيئة الصحة في أبوظبي بالمنطقة الغربية إلى منطقة الحي التجاري في مدينة زايد

أعلنت هيئة الصحة بأبوظبي، الهيئة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن نقل مكتبها في المنطقة الغربية إلى منطقة الحي التجاري في مدينة زايد. ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتقديم خدمات أفضل للجمهور وتسهيل الوصول إلى خدماتها على أن يتم افتتاح الفرع رسمياً بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

تعليقاً على ذلك، قال مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بأبوظبي هلال خميس المريخي: "تم نقل مكتب الهيئة في المنطقة الغربية إلى الحي التجاري تسهيلاً على المراجعين حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من موقع الهيئة الحالي ليس فقط لإنجاز معاملاتهم معنا بل أيضاً إنجاز المعاملات الأخرى المرتبطة بنا في الجهات الحكومية الأخرى التي تتخذ أيضاً من الحي التجاري مقراً لها."

وأضاف المريخي قائلاً: "يقدم مركز خدمة العملاء في الحي التجاري في المنطقة الغربية مجموعة من الخدمات ومنها إصدار شهادات الميلاد ومعاملات التسجيل لإمتحانات ترخيص مزاولة المهنة، وخدمات اللجان الطبية التي تشمل تصديق الإجازات المرضية وطلبات بطاقة عونك وتقدير اللياقة الصحية وغيرها. تماشياً مع احتياجات سكان المنطقة نسعى حالياً إلى إضافة خدمات استقبال طلبات العلاج في الخارج في غضون الأشهر القليلة القادمة."

ويستقبل المكتب كافة المتعاملين من الساعة 7.30 صباحا إلى الساعة 2.30 ظهراً من الأحد إلى الخميس.