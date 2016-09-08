"الرقابة الغذائية" يحرر 49 إنذاراً و10 تنبيهات و6 مخالفات بحق منشآت لتحضير الحلويات في أبوظبي

نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حملة مكثفة على المطابخ الشعبية ومنشآت تحضير الحلويات في مدينة أبوظبي والمناطق الخارجية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات المعمول بها في الجهاز وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالجهاز لعيد الأضحى المبارك.

وقد بدأت الحملة في مدينة أبوظبي انطلاقاً إلى الضواحي الخارجية للمدينة، ووصولاً إلى مدينة العين والمنطقة الغربية، وجه مفتشو الجهاز خلالها 10 تنبيهات و49 إنذاراً لعدم التزام بعض المنشآت بالمعايير والاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 6 مخالفات، والتحقق من استيفاء 27 منشأة لاشتراطات الجهاز، وكان من أهم ما تم رصده خلال الحملة عدم الاهتمام بالنظافة العامة، والممارسات الصحية الخاطئة، ووجود قوارض وحشرات في بعض المنشآت المخالفة، حيث تستمر الحملة لهذه المنشآت في كافة مناطق مدينة أبوظبي وضواحيها طوال أيام العيد المبارك.

ويكثف الجهاز حاليا حملاته الميدانية بشقيها الرقابي والتوعوي، وذلك استعداداً لفترة عيد الأضحى المبارك، لما تشهده هذه الفترة من ازدياد الإقبال على هذه المنشآت، ونظراً لما يتطلبه هذا الأمر من تكثيف الرقابة عليها، إلى جانب البرامج التوعوية التي ينفذها الجهاز، مستهدفاً العاملين في المنشآت الغذائية لرفع الوعي بمبادئ السلامة الغذائية.

كما تأتي هذه الحملة انطلاقاً من رؤية ورسالة الجهاز الرامية إلى ضمان وصول الأغذية السليمة لكافة المستهلكين، من خلال جملة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الجهاز في هذا الصدد، والتي تشمل زيارات ميدانية لمفتشي الجهاز، ورصد التجاوزات المرتكبة في بعض المنشآت، وتقديم النشرات التوعوية والإرشادية سواء للمستهلكين أو أصحاب المنشآت الغذائية، وذلك لتوجيههم نحو السبل الأمثل للتعامل مع الأغذية بشكل عام، والتي من شأنها تعزيز السلامة الغذائية.