"صحة دبي" تحدد ساعات العمل بمنشآتها الصحية خلال عطلة العيد

أعلنت هيئة الصحة بدبي اليوم مواعيد وساعات العمل في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وكلفت الهيئة في تعميم لها إدارات المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات التنظيمية المعنية بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

وأصدر قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي تعميما اداريا حدد فيه ساعات العمل بمركز البرشاء وند الحمر الصحي على مدار الساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بينما سيكون العمل بمركز الليسيلي الصحي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، فيما ستكون كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من الحادي عشر وحتى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وأعلن قطاع خدمات المستشفيات بهيئة الصحة بدبي ان العمل في أقسام الطوارئ بكافة مستشفيات الهيئة دبي وراشد ولطيفة وحتا سيكون على مدار الساعة بما فيها مركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد.. في حين ستكون العيادات التخصصية مغلقة بمستشفيات الهيئة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك بإستثناء عيادات طب الأسرة بمستشفى حتا والتي ستفتح ابوابها خلال العطلة من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى التاسعة مساء.

وأعلن قطاع الخدمات الطبية المساندة عن اغلاق كافة المراكز التخصصية التابعة للهيئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ومركز الثلاسيميا ومركز العلاج الطبيعي واعادة التأهيل ومركز السكري ومركز الاخصاب .

كما أعلنت ادارة خدمات فحص اللياقة الطبية عن اغلاق كافة مراكز فحص اللياقة الطبية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بإستثناء مركز المحيصنة الذي سيفتح أبوابه امام المتعاملين يومي الأحد والخميس 11و15 سبتمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر .