مستشفى الكويت بالشارقة يجري 586 عملية جراحية خلال الستة أشهر الأخيرة

كشفت مديرة مستشفى الكويت في الشارقة آمنه كرم أن المستشفى أجرى 586 عملية جراحية خلال الستة أشهر الأخيرة (من فبراير إلى أغسطس بينها جراحات عديدة معقدة، مثل استئصال كامل المعدة والغدد الليمفاوية.

وأضافت أن المستشفى يستقبل العديد من الحالات الخطيرة والمعقدة شهريا، وأن إمداد وزارة الصحة ووقاية المجتمع المستشفى بأحدث الأجهزة التشخيصية والمعدات الطبية ذات التقنيات العالية وبأعلى مقاييس الجودة العالمية ساهم بشكل كبير في نجاح تلك العمليات، وأحدث تطورا كبيرا في مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة وارتفاع معدل رضا المتعاملين، ومكن ذلك الفرق الجراحية من إنجاز العمليات الكبرى والمعقدة بالصورة المطلوبة.

من جهته أفاد استشاري ورئيس قسم الجراحة بمستشفى الكويت الدكتور إبراهيم النجومي أن من أصعب العمليات الجراحية المعقدة التي أجريت بالمستشفى كانت لمريض يبلغ من العمر 66 عاما مصاب بسرطان المعدة، إذ تم تشخيص الحالة في عيادة المناظير بالمستشفى، وقام فريق الجراحة بإجراء عملية جراحية معقدة تعد الأولى من نوعها بالمستشفى، إذ تم فيها استئصال كامل للمعدة مع الغدة الليفاوية باستخدام المنظار، وقد استغرقت العملية أربع ساعات.

وأشار الدكتور النجومي إلى أنه تم في هذه الجراحة توصيل الأمعاء بالمرئ وتوصيل الأمعاء ببعضها وتكللت العملية بنجاح دون مضاعفات طبية للمريض.

لافتا إلى أن من المضاعفات الخطيرة التي قد تنتج من مثل تلك العمليات حدوث تسريب من وصلة المرئ بالأمعاء الرفيعة أو تسريب الاثنى عشر مما قد يؤدى إلى وفاة المريض.

مؤكدا أن المريض الذي أجريت له هذه العملية بالمستشفى لم تحدث له تلك المضاعفات وهو في صحة جيدة الآن.

وتابع أن من الحالات المعقدة الأخرى، جراحة أجريت لمريضة من الجنسية الأفريقية تبلغ من العمر 30عاما، إذ تبين من الفحص الإكلينيكي والأشعة المقطعية بالكمبيوتر وجود ورم كبير بأعلى الأمعاء الدقيقة وهى من الحالات النادرة، وتم استئصال الورم بحيز من الأمان وتوصيل الأمعاء ببعضها، موضحا أن المريضة ترقد في مستشفى الكويت في حالة صحية مستقرة وتم إرسال العينة إلى المختبر للتحليل.

وذكر النجومي أن الحالة الثالثة أجريت لمريضة من الجنسية الآسيوية تبلغ من العمر (47عاما )، إذ تبين بعد الفحص والأشعة وجود انسداد في الوريد الطحالي مع وجود ورم بذيل البنكرياس، مما أدى إلى تضخم الطحال واحتشائه وتم إزاله الطحال مع جزء من البنكرياس الذى يحوى المرض.

وأشار إلى أن توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة الأشعة المقطعية بالكمبيوتر ووجود الطاقم الجراحي المؤهل ساعد على إنجاز هذه العمليات المعقدة بنجاح.

من جانبه قال مساعد المدير للشؤون الطبية بالإنابة بمستشفى الكويت الدكتور أحمد السويدي "إن إمداد المستشفى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الكويت والارتقاء بمستوى الأداء خصوصا في العمليات الجراحية، كما ساعد الفرق الطبية على الإبداع والتميز واختصار وقت الجراحة وحصول المرضى على خدمة تلائم مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم، مما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإرضاء المراجعين واسعادهم وتقديم الخدمة الصحية المتميزة لهم".