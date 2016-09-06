«أبوظبي للرقابة الغذائية» يحذِّر الحجاج من أغذية عبواتها منتفخة

دعا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حجاج الدولة إلى تجنب شراء الأغذية التي يظهر على عبواتها أي انبعاج أو انتفاخ أو أي نوع من التسرب، وعدم تخزين بقايا الطعام في العلبة نفسها بعد فتحها، إذ يجب الاحتفاظ بها في وعاء نظيف، محكم الغلق، مع مراعاة درجات الحرارة المناسبة، والتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية المعبأة والمعلبة قبل تناولها.

كما دعا إلى ضرورة التأكد من أن مياه الشرب آتية من مصدر صحي وسليم، إضافة إلى أهمية اختيار الأغذية الباردة، خصوصاً الألبان والعصائر، من الصفوف الخلفية للبرادات، لأن تكرار فتح وإغلاق البرادات يرفع درجة حرارتها.

وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز، ثامر القاسمي، حرص الجهاز على السلامة الغذائية للحجاج، من خلال توعيتهم وتزويدهم بالمعلومات الغذائية المتاحة حول صحة وسلامة الأغذية، وكيفية التعامل الأمثل معها، والتعرف إلى آلية حفظ وتخزين المواد الغذائية الطازجة والمعلبة، وتقديم النصائح العامة لضمان صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن الجهاز أعد نشرات توعية لتوزيعها على حجاج الدولة في الأراضي المقدسة، تضم القواعد الصحية السليمة في التعامل مع المواد الغذائية.