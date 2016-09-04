"الرقابة الغذائية" يغلق "مخابر لبنان الحديثة" في العين

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، اليوم، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة "مخابز لبنان الحديثة" والواقعة في منطقة المقام بمدينة العين وتحمل الرخصة التجارية رقم CN-1114063) ) وذلك نظراً لعدم اتباع المنشأة المذكورة للاشتراطات الصحية والخطورة المترتبة نتيجة لذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

وأفاد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز ثامر القاسمي أن تقرير إدارة الرقابة الغذائية بالجهاز أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم قيام مسؤولي المنشأة بتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات التي تم تحريرها خلال زيارة المفتشين لها خلال الفترات السابقة منذ أكثر من 6 شهور بعد أن قدموا تنبيها للمنشأة وإنذارا نهائيا لإزالة هذه المخالفات من ثم تحرير مخالفات حسب الإجراءات المتبعة وصولا إلى قرار الإغلاق الإداري.

وقال القاسمي إن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، مشيراً إلى أن أسباب المخالفات تمثلت في مخالفة المواد أرقام(12 و15 و19 و14 و51 و42 و59) من النظام رقم 6 لسنة 2010 بشأن صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، حيث إن تصميم المنشأة وتخطيطيها وحجمها وبنائها غير مناسبين لجميع العمليات بما فيها التخزين والصيانة والتنظيف والتطهير، مؤكداً أنه لن يسمح للمنشأة من استئناف مزاولة عملها قبل تصويب وضعها من خلال إزالة كافة المخالفات التي أدت إلى إغلاقها.

وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الجهاز التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا منا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الجهاز، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية .

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الجهاز والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الجهاز باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .