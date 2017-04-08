أكثر من مليون طالب يستأنفون دراستهم غدا في مختلف إمارات الدولة

يستأنف أكثر من مليون طالب وطالبة على مستوى الدولة، غدا الأحد دوامهم المدرسي، إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثالث والختامي للعام 2016-2017، الذي سبقه استعدادات وتحضيرات مكثفة من قبل وزارة التربية والتعليم لتحقيق الاستقرار اللازم للمجتمع المدرسي عبر الاطمئنان على جهوزية المدارس بما تحويه من مرافق وأدوات تعليمية وبنية تحتية آمنة ومريحة، وضمان توفر الكتب المدرسية بين أيدي الطلبة في الوقت المحدد.



ودعت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، الهيئتين الإدارية والتدريسية إلى تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة للطلبة عبر شحذ هممهم، وتكريس الدافعية والحافزية للتعلم، والعمل على استمالة الطلبة ليبدأو مشوارهم الدراسي بذهنية عالية، تحقيقاً لأفضل النتائج، في وقت أكدت الوزارة على أهمية استعداد الطلبة وإصرارهم على تحقيق طموحاتهم الدراسية عبر المثابرة والاجتهاد، وبذل أقصى طاقتهم لنيل أعلى الدرجات العلمية.



وأعلنت وزارة التربية، عن طرح 4 كتب دراسية جديدة في الفصل الدراسي الثالث، ضمن منهاج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، وهي كتاب "سرد الذات" لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الصادر عن منشورات القاسمي، وكذلك كتاب "تحصين الشباب من الأفكار الهدامة" للكاتب الدكتور فاروق حمادة المستشار في ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علاوة على كتاب "التنمية المستدامة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا"، وكتاب "وسائل التواصل الاجتماعي من القبيلة إلى الفيسبوك".



وتهدف هذه الخطوة إلى مأسسة أجيال مهيأة أخلاقياً وذهنياً وفكرياً ومعرفياً، تتمتع بالمواطنة الصالحة والايجابية، وتتخذ من المفاهيم الأخلاقية ومنظومة العادات والتقاليد الأصيلة لمجتمع دولة الامارات منطلقاً لها في مختلف تعاملاتها، بجانب تعزيز الجوانب القيمية والسلوكية لدى الطلبة وربطهم بمورثهم الثقافي والحضاري وتكريس انتمائهم للوطن والقيادة، واطلاعهم أيضاً على التجارب المتفردة لرموز دولة الامارات.



ويتضمن كتاب "سرد الذات" ملخصاً لمراحل مهمة في حياة صاحب السمو حاكم الشارقة المليئة بالتجارب والمواقف التي شكلت شخصيته، ويتوقف كذلك الكتاب المقرر لطلبة الصف الثاني عشر عند نشأة سموه، وكيف ترعرع في كنف أسرة فاضلة غرست فيه قيم مثلى مكنته من مواجهة مواقف الحياة المتنوعة، وصقلت شخصيته، وهو ما تجسد في إصرار سموه على طلب العلم ومواكبة الأحداث العالمية والعربية.



أما كتاب "تحصين الشباب من الأفكار الهدامة" للكاتب الدكتور فاروق حمادة المستشار في ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيناقش آليات النأي بالشباب.