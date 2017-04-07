«تعليمية الوطني» تناقش تقريرها حول «سياسة التربية»

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعين عقدتهما الإثنين والأربعاء الماضيين، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان، تقريرها بشأن «سياسة وزارة التربية والتعليم».

اللجنة درست المعوقات والمشكلات التي يواجهها الطلبة والمعلمون على حد سواء.

وأكدت الشرهان أن اللجنة درست المعوقات والمشكلات التي يواجهها الطلبة والمعلمون على حد سواء، مضيفة أنه منذ قيام المجلس الوطني الاتحادي كان الاهتمام بالقضايا التعليمية على رأس أولويات مناقشاته.

وقالت إن اللجنة استعرضت مسودة تقريرها حول الموضوع، واطّلعت على بعض التعديلات عليه بعد مناقشة الملاحظات التي خرجت بها من الحلقات النقاشية الثلاث التي نظمتها في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، وزياراتها الميدانية واجتماعاتها السابقة خلال مناقشتها للموضوع، التي تم خلالها دراسة بعض الأوراق الفنية ودراسات أعدتها الأمانة العامة.

ولفتت إلى أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن خطة عملها التي شملت إجراء زيارات ميدانية لمدارس عدة في الدولة، وعقد حلقات نقاشية يحضرها معلمون وطلبة وأولياء أمور، ومهتمون بشؤون التعليم، وعقد لقاءات مع الجهات المعنية بالتعليم، للاطلاع على الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي، وإدارة الميدان التربوي، والجدول الزمني للعام الدراسي.

وأكدت الشرهان أن خطة عمل اللجنة هدفت إلى إثراء الموضوع الرقابي المحال إليها، بسبب أهميته بالنسبة إلى شريحة واسعة من المجتمع، في إطار اهتمام وسعي اللجنة إلى تعزيز التواصل المجتمعي لإثراء النقاش بما يحقق الموضوعية والتكاملية في تناوله، والوجود عن قرب في الميدان التربوي، ومن ثم إعداد تقرير نهائي، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة.

حضر الاجتماعين مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، والأعضاء محمد علي الكتبي، وعائشة سالم بن سمنوه، وأحمد يوسـف النعيمي، وصالح مبارك العامري.

من جانب آخر، يناقش المجلس مشروع قانون «مزاولة مهنة الطب البيطري» و«حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري» الثلاثاء المقبل، في مقره، بأبوظبي.

ويوجه أعضاء المجلس، خلال الجلسة، أربعة أسئلة، الأول من العضو عزة سليمان بن سليمان، إلى وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، حول «ارتفاع رسوم المدارس الخاصة»، والثاني من العضو حمد أحمد الرحومي حول «قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات الحكومية»، والثالث من العضو سالم علي الشحي حول «توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس».

أما السؤال الرابع فيوجهه العضو سالم علي الشحي، إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول «عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا». ويناقش المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري. كما يناقش موضوعاً عاماً في شأن «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري».