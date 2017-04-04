بنك دبي الإسلامي يقدم 4 ملايين درهم دعما للبرنامج التعليمي في "خليفة الإنسانية"

تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية تبرعاً مالياً بقيمة أربعة ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي دعماً لبرنامجها التعليمي الذي يعد من أهم البرامج المحلية الخاصة بطلبة التعليم العالي في جامعات الدولة تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين المؤسستين بداية الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا التبرع السخي من بنك دبي الإسلامي إنسجاماً مع مبادرة «عام الخير»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ، حيث تعد فرصة سانحة لبناء شراكات وثيقة بين القطاعين العام والخاص وتعزز فرص نجاح مبادرات القطاع الخاص، ويحول برامجها المجتمعية إلى مفهوم متكامل يجمع قيماً إنسانية ومجتمعية ، وتنفذ وفق إسلوب علمي مدروس يعود بالخير والفائدة على المستفيدين.

وتسلم سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية شيك التبرع من سعادة عبدالرزاق العبدالله رئيس إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي.

وقال سعادة الخوري إن هذه المبادرة الإنسانية - التعليمية المشتركة بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبنك دبي الإسلامي – جاءت منسجمة مع "عام الخير" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة ،ولتضع التعليم فى أولوية برامجهما حيث تؤمن المؤسستان أن النجاح لا يتحقق ولا يكتمل إلا بإضافة المزيد من الاستثمار في التعليم وتنمية العنصر البشري من خلال تحديد أطر للشراكة بين الحكومات والمؤسسات وكذلك الأفراد .

وأوضح أنه ثمرة لهذا التعاون سيتم دعم 1775 طالبا وطالبة في التعليم العالي من ذوي الدخل المحدود والحالات الإقتصادية .. بعدد 915 كمبيوتر محمول (لاب توب) وعدد 860 جهاز لوحي (آيباد) .. فيما تتم مساعدة الطالب/الطالبة بعد إجراء بحث حالة للتدقيق إن كان يستحق هذه المساعدة ويكون هذا الجهاز ضروريا ولازما لإستكمال دراسته الجامعية .

وأشاد محمد حاجي الخوري بدعم بنك دبي الإسلامي المتواصل لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مما يسهم في مواصلة المؤسسة لأداء رسالتها المتمثلة بتقديم الدعم لطلبة التعليم الجامعي.

وأكد أن مساهمة بنك دبي الإسلامي في دعم المبادرة التعليمية سيكون له كبير الأثر في مساعدة الطلاب الجامعيين على تذليل بعض العوائق المادية والتي تحول أحيانا كثيرة دون تمكن البعض من متابعة تعليمهم في جو من الإستقرار النفسي والمادي.

وأشار الى أن عدد طلبة المدراس والجامعات الذين إستفادوا من دعم المؤسسة خلال السنوات الماضية وصل الى أكثر من 160 ألف طالب وطالبة في أنحاء الدولة كافة.

من جهته قال سعادة عبدالرزاق عبدالله العبدالله، رئيس إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي .. إن هذا الدعم الذي يقدمه البنك يأتي في إطار التعاون والتنسيق والشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات المجتمعية في الدولة خصوصاً في عام الخير الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة.

وان هذا الدعم يعكس روح وقيم التعاون والتكافل والتسامح التي ينعم بها المجتمع الاماراتي والذي يؤمن ويعمل بها بنك دبي الاسلامي .

وأشاد العبدالله بالدورالذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبمبادراتها الإنسانية التي تعنى بالتعليم والرعاية الصحية على الصعيدين المحلي والدولي.

وشدد على حرص بنك دبي الإسلامي وإدارته المجتمعية على دعم الطلبة الذين يمثلون ثروة وطنية نسعى للإهتمام بهم ومساعدتهم في بناء مستقبلهم لكي يساهموا في ندعم مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة .

تجدر الإشارة الى أن بنك دبي الإسلامي ساهم في مارس 2015 وقدم للبرنامج التعليمي لمؤسسة خليفة الإنسانية سبعة ملايين و800 ألف درهم ، وبلغ عدد طلبة التعليم العالي المستفيدين من هذه المبادرة وقتها ألفين و650 طالبا وطالبة في التعليم العالي .

يذكر أن مؤسسة خليفة الإنسانية أطلقت مشروع "المساعدات العينية" للطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي2011 2012 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجالس والمناطق التعليمية في الدولة .. وفي مرحلة لاحقة شمل المشروع طلبة التعليم العالي ليصل عدد الطلبة المستفيدين من هذا المشروع الى أكثر من 160 ألف طالب وطالبة في المدارس والجامعات من ذوي الدخل المحدود موزعين على 650 مدرسة إضافة الى الجامعات في الدولة.