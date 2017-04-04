«جيمس» و«تعليم» تطرحان حزمة منح دراسية للطلبة المواطنين

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن «مجموعتي (جيمس) و(تعليم) التعليميتين أعلنتا حزمة من المنح الدراسية للطلبة المواطنين المتميزين، بدءاً من الروضة حتى الصف الـ12، وذلك ضمن برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين، الذي يبدأ تطبيقه العام الدراسي المقبل 2017-2018».

المهارات المستقبلية قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، فاطمة غانم المري، إن «التفاعل الإيجابي لمجموعتي (تعليم) و(جيمس) مع برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين، وطرحهما خطة عمل مستدامة للمنح الدراسية للطلبة الإماراتيين، يسهم بشكل أساسي في تحقيق أهداف المبادرة لمواكبة الأهداف المستقبلية، وتعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية في بناء جيل إماراتي واعد يمتلك المهارات المستقبلية، ويحظى بالتنافسية الدولية، وزيادة معدلات انخراط الطلبة الإماراتيين في المدارس التي تقدم جودة تعليم عالية.

وحدّدت الهيئة عدداً من المعايير تمكّن الطالب المواطن من الالتحاق بالبرنامج بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، تتمثل في ضرورة أن يكون الطالب من دبي، ويدرس في مدرسة حكومية أو خاصة، وأن يكون ملتحقاً بالنظام الدراسي المستمر، وأن يجتاز اختبارات كتابية ومقابلات شفهية أمام لجنة التقييم التابعة للمدرسة، إضافة إلى التسجيل في المدارس المشاركة في البرنامج مباشرة، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وفي ما يتعلق بمعايير التحاق المدارس بالبرنامج، فيجب أن تكون المدرسة الخاصة حاصلة على تقييم جيد أو جيد جداً أو متميز من قبل جهاز الرقابة المدرسية التابعة للهيئة، وأن تقدم المدرسة الخاصة منهجاً يُعنى بالدراسات العربية والإسلامية، إضافة إلى الالتحاق بالبرنامج بالتواصل المباشر مع الهيئة.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله عبدالرحمن الشيباني، إن «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين، يعد دعماً كبيراً للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم التعليم الأفضل والمتميز للطلبة، وهو بوابتنا للمستقبل، من خلال تأهيل جيل متعلّم ومثقف ومسؤول قادر على مواكبة التطورات السريعة التي تجب مجاراتها لاستدامة المراتب الريادية للدولة في مختلف المجالات».

فيما قال رئيس مجلس المديرين المدير العام للهيئة، الدكتور عبدالله الكرم، إن «مبادرة (تعليم) و(جيمس) تشكل خطوة إيجابية على طريق تحقيق تطلعات القيادة، نحو ضمان فرص حصول الطلبة المواطنين على تعليم ذي جودة عالية في أفضل المدارس الخاصة القائمة في دبي»، مشيراً إلى «تطوير أطر منهجية تعزّز من المشاركة الإيجابية لذوي الطلبة في رحلة أبنائهم التعليمية، بما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية، على صعيد الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، وخطة دبي 2021».

ويهدف «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين»، إلى توفير الفرص للطلبة المواطنين، خصوصاً المتميزين منهم، للالتحاق بأفضل المدارس الخاصة العاملة في الإمارة، والحصول على الخدمات التعليمية الجيدة، والجيدة جداً، والمتميزة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، هشام القيزي، أن «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين، يسهم في إثراء الاقتصاد المعرفي، وتطوير القطاع التعليمي بالإمارة، بما يواكب طموحات دبي نحو الريادة، وتعمل مؤسستنا مع خطة دبي 2021، من أجل تحقيق غاياتها لتكون موطناً لأفراد مبدعين». ويوفر البرنامج للطلبة الملتحقين به فرصة الحصول على الإرشاد الأكاديمي، والتوجيه لدفعهم إلى الانخراط في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لإمارة دبي، من خلال العديد من البرامج الإرشادية، التي تطرح فرص الاطلاع على آخر المشروعات الحكومية، والاستفادة من التجارب، إضافة إلى فرص التدريب الوظيفي في المؤسسات الحكومية والخاصة، ما يسهم في خوض تجربة فريدة من نوعها في التعلم، وإعدادهم للانخراط في أفضل الجامعات العالمية، ضمن التخصصات العلمية والمجالات الاستراتيجية التي تقودها الإمارة، متحلين بالكفاءة والقدرة على التميز والإبداع.