5 طالبات مواطنات يبتكرن «ماوس» كمبيوتر يعمل بالصوت

ابتكرت خمس طالبات مواطنات بمعهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي فأرة (ماوس) كمبيوتر ذكية، تعمل بالصوت، لمساعدة ذوي الإعاقة وأصحاب الإعاقات الشديدة، خصوصاً المصابين بالشلل الرباعي، وغير القادرين على تحريك أطرافهم، على ممارسة حياتهم الطبيعية مثل الأسوياء في استخدام وتصفح الكمبيوتر.

وقالت الطالبات آمنة سليمان، وشوق عبدالله، ونادية حميد، ومريم محمد، وشمسة إبراهيم، إن ابتكارهن هو نظام إلكتروني، يمنح المعاقين القدرة على تصفح الكمبيوتر، والتنقل بين صفحات الإنترنت والكتابة بجهد فردي، ويغنيهم عن طلب المساعدة من الغير، مشيرات إلى أن الابتكار يجعل الشخص غير مضطر إلى لمس لوحة المفاتيح أو «الماوس»، حيث يتم التحكم فيها وإدارتها بسهولة وسرعة عن طريق الصوت.

وأشارت الطالبات إلى أن الابتكار يعتمد على برنامج تم تصميمه خصيصاً، يتم تحميله على الكمبيوتر، ويعمل على أنظمة مايكروسوفت، وأبل مكنتوش، وميكرفون، متصل بالجهاز بتقنية «ويرلس»، حيث يتم إعطاء الأوامر للجهاز من خلال ميكرفون، وبمساعدة البرنامج يتم تنفيذ الأوامر بسهولة شديدة، لافتات إلى أنهن يعملن حالياً على تطوير الابتكار ليستقبل الأوامر بأكثر من لغة، إضافة إلى إمكانية تطبيق الابتكار على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

ولفتت الطالبات إلى أنهن طبقن دراستهن في المعهد لتصميم نظام برمجي لإدارة الحاسب الآلي بالصوت، ووظفن خلاله إمكانات ومهارات حاسوبية عدة لخدمة ذوي التحديات الحركية، خصوصاً الذين يعانون الشلل الرباعي، أو من تعرض لبتر في الأيدي، مؤكدات أنهن يهدفن من الابتكار إلى مساعدة هذه الفئة على إظهار مواهبها، والتفاعل مع الحياة، وخلق مجالات يمكنها من خلالها مزاولة عمل، أو شغل أوقات فراغها، أو استكمال دراساتها.