10 التزامات لحماية الطلبة من مخاطر «التواصل الاجتماعي»

حذّر مجلس أبوظبي للتعليم من ميل الأطفال إلى الرغبة في مشاركة معلومات مع أصدقائهم وصِلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن حساباً واحداً على أحد مواقع شبكات التواصل الاجتماعي يُعدُّ نافذة على حياتهم، وحدد المجلس لذوي الطلبة 10 التزامات يجب التقيد بها لضمان أمن وسلامة أولادهم على الشبكة العنكبوتية، فيما أظهرت إحصاءات صادرة عن المجلس أن 48% من الطلبة أضافوا أشخاصاً لا يعرفونهم، و42.2% شاركوا معلوماتهم الشخصية على حساب متاح أمام الجميع، و25.1% من الطلبة شاركوا معلومات وإرسال صور شخصية أو مقاطع فيديو خاصة إلى أشخاص لا يعرفونهم.

علامات التنمر الإلكتروني حدد دليل «أبوظبي للتعليم» العلامات التي تدل على تعرض الطالب للتنمر الإلكتروني، مثل الشعور بالضيق بعد استخدام الإنترنت، وعدم الرغبة في الحديث، والحرص على إبقاء أنشطته الإلكترونية سرّية، وقضاء أقل بكثير مما اعتاد عليه في إرسال الرسائل القصيرة أو اللعب أو زيارة شبكات التواصل الاجتماعي، وظهور العديد من أرقام الهواتف أو النصوص أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة على هاتفه النقال أو حاسوبه الإلكتروني أو جهازه اللوحي، والانطواء أو الضيق والغضب بعد تبادل الرسائل أو استخدام الإنترنت، وعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة، أو تجنب لقاء الأصدقاء أو زملاء الدراسة، إضافة إلى تجنب المواقف الاجتماعية، وإيجاد صعوبة في النوم، واحتقار الذات.

وتفصيلاً، أصدر مجلس أبوظبي للتعليم دليلاً لذوي الطلبة حول طرق التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، داعياً من خلاله ذوي الطلبة إلى تعليم أطفالهم حماية خصوصياتهم وسمعتهم بشكل جاد، مشيراً إلى أن كشف الأطفال عن خصوصياتهم وحياتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي قد يقودهم إلى الوقوع في مشكلات، مثل إمكانية استهدافهم بواسطة متنمِّرين إلكترونيين أو مُتصيِّدين إلكترونيين.

وحدد المجلس 10 التزامات يجب على ذوي الطلبة اتباعها لزيادة وعي أبنائهم، ورفع نسب أمنهم على الإنترنت، منها وضع حدود وقواعد للأطفال في ما يتعلق بسلوكهم على الإنترنت، لاسيَّما على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع حدود لمقدار الوقت الذي يسمح للطفل بقضائه على الإنترنت، والنقاش معهم في ما يليق وما لا يليق على الإنترنت، وتوجيه النصيحة لهم بتوخي الحذر من الأشخاص المجهولين لديهم، الذين يرغبون في الانضمام إلى شبكتهم، حيث يمكن أن يكونوا «مُتنمِّرين إلكترونيين»، يودون إلحاق الأذى بهم.

وشملت الالتزامات ضرورة تعريفهم بالمخاطر والأخطار المرتبطة بمشاركة كلمات السر وأرقام الهواتف والعناوين، وغيرها من المعلومات والبيانات الشخصية، حتى مع أقرب أصدقائهم، وتشجيعهم على عدم استخدام أسمائهم بالكامل، أو اسم مدينتهم أو مدرستهم، أو مشاركة أعمارهم في نصوص أو صور، حتى لا يمكن استخدام هذه المعلومات لمعرفة مواقعهم خارج الإنترنت، وضرورة بناء جسر من الثقة معهم، ليطلعوهم على أي أمر غريب أو غير معتاد قد يلاحظونه.

وطالب المجلس ذوي الطلبة بتعليم أطفالهم أن توخي الحذر من الرسائل، لاسيما الدعوات أو العروض التي تفضي إلى مواقع، تحسباً لأن تكون رسائل احتيالية، وإخبار أولادهم بأنه لا يمكنهم اللقاء وجهاً لوجه مع أشخاص التقوهم على الإنترنت، وضرورة أن يثقوا بحدسهم إذا راودتهم أي شكوك بالإبلاغ عن ذلك.

فيما أظهرت نتائج استبيان «استخدام الطلبة لوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي»، الذي نفذه المجلس العام الماضي، وشارك فيه 31 ألفاً و109 طلاب في الصفوف من السادس حتى الثاني عشر بمدارس حكومية خاصة، أن 25.1% من الطلبة شاركوا معلومات، وإرسال صور شخصية أو مقاطع فيديو خاصة إلى أشخاص لا يعرفونهم، و33.6% من الطلبة أظهروا أنفسهم كشخصيات مختلفة عما هي في الحقيقة، فيما أضاف 48% من الطلبة أشخاصاً لا يعرفونهم.