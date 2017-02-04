رحلة إلى مهنة المستقبل

المعارض من المؤسسات المجتمعية والثقافية التي تدعم المسيرة التنموية للمجتمع، وتدعم الشباب والثقافة والتعلّم والتعليم، كما أنها تُحفّز الإبداع والابتكار، ونشر ثقافة الجودة، عبر تنظيمها فعاليات مختلفة، واحتفاليات تحتوي على الكثير من الأنشطة الموجَّهة لطلبة المدارس والجامعات.

وقد يعتقد البعض أن معارض التوظيف هي فقط للخريجين الباحثين عن العمل، لكنها في الحقيقة فرصة للتعريف بالمهن، وإرشاد الطلبة إلى مهنهم المستقبلية، فصناعة المعارض تتطور مع الزمن، وتُحدّث نفسها عاماً بعد عام، بإضافة عناصر وخصائص جديدة لكل معرض، حسب مجاله وتخصصه.

ومن الجميل أن يقوم أبناؤنا الطلبة في المراحل النهائية من التعليم العام بزيارة هذه المعارض، والاطلاع على كل الفرص للمهن في المستقبل، الأمر الذي يساعدهم على تحديد التخصص المناسب للالتحاق بالتعليم الجامعي.

ومن المناسب أيضاً أن تقوم الأسرة بزيارة لمعارض التوظيف، وتشارك أبناءها في رحلة استكشافهم للمعارف عن الفرص الوظيفية، واحتياجات سوق العمل، ومناقشتهم لمميزات كل وظيفة.

وكمبادرة من مبادرات التعليم الواقعي وأثره في تطوير العملية التعليمية، فمن الجميل أن نشجّع الطلبة في المراحل المبكرة من حياتهم على زيارة هذه المعارض، وتجولهم بين منصات عرض كل المؤسسات، والتعرف إلى مميزات كل وظيفة.

ومن المفيد أن يقوم المختصون بالإرشاد المهني في مدارس الحلقة الثالثة بزيارة هذه المعارض، والاطلاع على الفرص الوظيفية والمنح، وغيرها من الامتيازات، ونقل صورة واضحة عنها لجميع الطلبة، والتخطيط لبرامج رحلات نظامية لهم لزيارة هذه المعارض، والتي لابد أن تتضمن برنامجاً مخططاً له، ويقوم الطالب في نهاية الرحلة بتعبئة طلب وظيفة، من باب التدرب، وزرع الدافعية، وبلورة فكرة مهنة المستقبل.

فمثل هذه الزيارات تُشكل فرصاً جيدة تدفعهم للتفكير في مستقبلهم، وكيف سيخدمون مجتمعهم عبر وظائفهم المستقبلية، وهذا في حد ذاته يُعدّ حافزاً للاجتهاد والمثابرة في تلقي العلوم والمعارف، وتلافي التشتت وضياع الجهود، وتوفير الوقت، إضافة إلى كونها فرصاً لتوسيع نطاق معارفهم في مجال النظام المؤسسي، والتفريق بين أنظمة المؤسسات المختلطة والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وكيفية ونطاق عملها، وما تقدمه من خدمات للمجتمع.

وأيضاً ستساعدهم في التخطيط للحصول على متطلبات أهدافهم الوظيفية من الشهادات والدرجات المناسبة والمهارات المطلوبة، وتركيز توجههم إلى البرامج والدورات المتخصصة في المجال نفسه.

إن تقريب المستقبل للطالب هو تقريب لهدف قد يظنه بعيداً، وهذا الظن قد يدفعه إلى الاستمرار في تأجيل التفكير فيه، فلا يخطو باتجاهه، ولا يعمل على تحقيقه. وقد يعتقد البعض أن من المبكر الحديث عن هذا الأمر في مراحل الدراسة المبكرة، كون الأهداف تتغير باستمرار تبعاً لتطور نمو تفكير الشباب، ويغفل جانب الدافعية وأهميته للتعلم والعمل لأجل المستقبل المخطط له. بالتأكيد قد يتم تغيير الهدف مرات عدة، وهذا أمر صحي، فأهدافنا تتغير باكتشاف معارف جديدة، وقراراتنا تتغير بتعرفنا إلى قدراتنا وذواتنا أكثر فأكثر، لكن يبقى أن هناك دائماً هدفاً نسعى إليه، ولكي نصل إليه لابد من تحديده وتأطيره وجعله نصب أعيننا دائماً.

خبيرة شؤون تعليم