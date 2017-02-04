«خليفة التربوية» تنتهي غداً من فرز طلبات المرشحين

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بدء فرز طلبات المرشحين من داخل الدولة وخارجها، الذين تقدموا بمبادرات ومشروعات وبحوث تربوية في دورتها العاشرة، في 12 مجالاً تغطي مختلف مجالات التعليم، بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي، وستنتهي عملية فرز الطلبات غداً.

وكشفت أمين عام الجائزة، أمل العفيفي، أن أعداد المرشحين للدورة الحالية زادت 20% بعد التوسع في طرح مجال التعليم العام «فئة المعلم المبدع»، وكذلك المشروعات والمبادرات التربوية المقدمة من الميدان التربوي، محلياً وعربياً.

وأكدت أن عملية فرز الطلبات إلكترونياً تتم من قبل لجان متخصصة، للتأكد من استيفاء الأعمال المرشحة للمعايير المطلوبة لكل مجال من المجالات المطروحة في الجائزة، مشيرة إلى أن الجائزة أطلقت دورتها الحالية في الرابع من سبتمبر الماضي، وستنتهي عملية فرز الطلبات غداً، لتبدأ بعدها عملية تحكيم الأعمال المستوفية للشروط، وكذلك الزيارات التقييمية للجان التحكيم إلى مؤسسات التعليم للاطلاع على عدد من المشروعات المرشحة ميدانياً، وستعلن الأمانة العامة للجائزة أسماء الفائزين في أبريل المقبل.

وثمّنت العفيفي المشاركات الواسعة من قبل الميدان التربوي من داخل الدولة وخارجها، مؤكدة أن الدورة الحالية تمثل إضافة لمسيرة الجائزة التي انطلقت قبل 10 سنوات، حاملة رسالة تستهدف النهوض بالميدان التربوي، وتحفيز العاملين فيه على تدشين مبادرات ومشروعات تربوية تواكب عصر المعرفة، وتعزز من نهضة العملية التعليمية.