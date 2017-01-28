4 طالبات مواطنات يبتكرن عصا ذكية للمكفوفين

ابتكرت أربع طالبات مواطنات، بمعهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي، عصا ذكية للمكفوفين، تستطيع تحديد أماكن العوائق والتحذير منها بالصوت والاهتزاز، وتحدد الاتجاه بالصوت، وحفظ الأماكن والمواقع التي تتكرر زيارتها، إضافة إلى خاصية التواصل مع ذوي المكفوف أو المسؤول عنه في حال حدوث حادث أو طوارئ، عن طريق إرسال رسالة نصية للأرقام المسجلة في ذاكرة العصا. وتفصيلاً، قالت الطالبات حمدة محمد، وشروق خليفة، وفاطمة محمد، وعزة سعيد، إن عصا المكفوفين التي ابتكرنها تعمل من دون إنترنت من خلال «كارد» هاتف محمول، وأنها لا تتأثر بالمياه أو بالتغيرات الجوية، موضحات أن العصا تعتمد على حساسات لتحديد الاتجاهات، ونقلها إلى مكبر صوت، ليقوم بتنبيه الشخص وتوجيهه من خلال سماعة أذن مرتبطة بالعصا عن طريق البلوتوث. وأشارت الطالبات إلى أن الابتكار مزود بخاصية تحديد المواقع، لحفظ المواقع التي يزورها الشخص المكفوف بصفة مستمرة، مثل مكان العمل أو المدرسة أو المنزل، لافتات إلى أن خاصية استدعاء مساعدة في حال الحوادث والطوارئ تعد من الخواص الجديدة في أجهزة مساعدة المكفوفين. وأكدت الطالبات أنهن اخترن هذا الابتكار لمساعدة المكفوفين، كونهم الفئة الأكثر احتياجاً للدعم والمساندة، إضافة إلى أن الأجهزة المتاحة حالياً في الأسواق غالية الثمن، لذلك فكرن في ابتكار جهاز مفيد، ويكون إنتاجه غير مكلف. وأشارت الطالبات إلى أنهن اخترن أن يكون الابتكار عصا ذكية، وليست نظارة أو قبعة أو غيرها من الأدوات التي يمكن أن يستخدمها المكفوف، حتى يمكن للمستخدم الاستفادة منها، سواء وهي تعمل إلكترونياً أو تعمل يدوياً، كعصا تحديد مسافات تساعد المكفوف على الحركة، ويتلمس الأرض بها فيشعر بوجود عائق أو جسم أمامه فلا يصطدم به تماماً، وتجنبه الضرر الذي قد ينتج عن عطل الجهاز.