جامعـة الإمارات تجذب الطلبة لقسم الأمراض بـ «يوم علم»

نظّمت كلية الطب والعلوم الصحية، في جامعة الإمارات، فعالية بعنوان «يوم علم الأمراض»، لاستعراض تجارب ومهارات وخبرات طلبة التدريب الصيفي المكتسبة لقسم علم الأمراض بالكلية، لزملائهم، وتشجيعهم على التوجه لدراسة هذا التخصص الطبي، وذلك بحضور عميد الكلية بالإنابة، الدكتور سليمان الحمادي، وأعضاء الهيئة التدريسية لقسم علم الأمراض، وأسرة كلية الطب.

وقدم الطالبان حمد النقبي ومحمد الحميري عرض فيديو توضيحياً وتعريفياً عن تاريخ ومسيرة علم الأمراض على مر العصور، والتجارب العلمية عبر مختلف الحضارات الإنسانية، وتجربتهم التدريبية في «جامعة باتس» باليونان، وما اكتسبوه من مهارات طبية في البحوث التطبيقية، حيث جاء بحثهم العلمي المتقدم في علم الأمراض «بفحص مقايس قصر النظر لدى سكان اليونان»، عبر تعديل وعزل الحامض النووي (DNA)، واستخدام مقاييس التحليل العلمي (RFLP)، وتقنيات النانو دروب المستخدمة في المختبرات. فيما قدمت الطالبات، عائشة الشحي، وردينة الكتبي، ومريم الشميلي، ومريم علي، عرضاً تعريفياً بمختلف الأقسام التي تدربن بها في علم الطب الشرعي، في المختبر الجنائي للقيادة العامة لشرطة دبي، والتحديات التي واجهتهن في علم الجينات والتشريح، والمهارات التي اكتسبنها في علم التحقيق الجنائي عبر التشريح العلمي، واستخدام أحدث التكنولوجيا المتقدمة في العالم في هذا المجال، في كل من أقسام التشخيص المرئي، والتشريح، ومختبر الأمراض عبر التدريب المكثف.