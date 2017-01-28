«التعليم مسؤولية الجميع» شعار نتبناه في جائزة خليفة التربوية، فمحور تنمية المجتمع يمثل أحد المحاور الأساسية في رسالة وأهداف الجائزة ، إذ تطرح الجائزة مجال التعليم وخدمة المجتمع، الذي يعتبر أحد المجالات البارزة في مختلف دوراتها، للمساهمة في تحقيق النهضة والتقدم المنشود لوطننا، من خلال تعزيز دور العلم في خدمة المجتمع، بهدف التوصل إلى الحلول العلمية لمشكلات المجتمع في المجالات المختلفة.

يلعب التعليم دوراً اجتماعياً هائلاً في كل المجتمعات لأنه الركيزة الأساسية في التطور.

التعليم ضرورة من ضرورات الحياة، وهو الركيزة الأساسية لأي تطور ونماء اجتماعي واقتصادي، وهو الجسر الوحيد ووسيلة العبور للمستقبل الزاهر المشرق، فبالعلم تُبنى الأمم وتتقدم، وبالعلم تستطيع الأمم المتأخرة النهوض.

يلعب التعليم دوراً اجتماعياً هائلاً في كل المجتمعات، فلا يستطيع أحد أن يُنكر أن النمو الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة من الدول مرتبط بالعلم، لأنه الركيزة الأساسية في تطور أي مجتمع، وإذا أردنا أن نعرف ونقيس تطور أي مجتمع، فلابد أن ننظر إلى مستواه العلمي بجانب المستوى التربوي.

لذلك فإن دور المؤسسات التعليمية في المجتمع لا يقتصر على منح الشهادات العلمية والدرجات الأكاديمية للطلبة المسجلين فيها، إنما يمتد هذا الدور ليطال كل شرائح المجتمع وقطاعاته ومؤسساته العامة والخاصة، فخدمة المجتمع أصبحت من المهام الرئيسة للمؤسسات التعليمية بكل أشكالها، والتي لابد أن تضع خبرات وإمكانات أعضاء الهيئات التدريسية بها ومنشآتها وكل مُقدراتها في خدمة المجتمع بأسره، وذلك تماشياً مع رؤية دولتنا التي لا تدخر جهداً في توفير كل المقومات اللازمة للارتقاء بمنظومة التعليم.

وحكومتنا الرشيدة توفر كل الإمكانات المادية اللازمة للإنفاق على العملية التعليمية، ويظهر ذلك في الميزانية العامة للدولة ونصيب التعليم فيها، التي يبدو من خلالها الدعم الكامل للتعليم للوفاء بمتطلباته وللرقي به، وتعكس جهود الدولة وقيادتنا الرشيدة، في تقديم كل ما يلزم العملية التعليمية وبطريقة منهجية مدروسة، للاستفادة بكل ما يقدم من أجل العلو بمكانة التعليم وتحديثه وتطويره، وتطوير الأجهزة العاملة به، لتتوافق مع معطيات الحياة المعاصرة ومضامينها التنموية.

أمين عام جائزة خليفة التربوية