ورش مهنية لتعزيز مهارات الطلبة الوظيفية

نظم مركز التوظيف وشؤون الخريجين في جامعة الإمارات، ورشاً عدة لطلبة التدريب العملي بالجامعة، حول القيادة بالعمل وفوائد التدريب والابتكار في التعليم، بهدف إعدادهم ليكونوا متميزين في مجالات تخصصهم، ومنتجين للمجتمع.

وتفصيلاً، نظمت الجامعة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، ورشة القيادة في العمل، لطلبة التدريب العملي بكلية التربية، حيث عرفت الطلبة إلى صفات ومهارات القائد المميز، والأدوار التي يقوم بها ليحقق النجاح والتميز، وما النصائح الواجبة للمحافظة على التميز والقيادة، وتطرقت الورشة إلى مفهوم الابتكار والفرق بين الابتكار والإبداع.ونظم مكتب التنمية المهنية ورشة عمل بعنوان «أخلاقيات المهنة»، للأستاذ المساعد في قسم علم النفس، الدكتورة سعاد المرزوقي، إذ قدمت تعريفاً لمفهوم أخلاقيات المهنة، ووجهت النصح والإرشاد المهني لطلبة الجامعة في محاور مهنية عدة، أبرزها المعايير الأخلاقية التي تحكم الطالب الجامعي في التدريب العملي.

وقدم عضو هيئة التدريس، الدكتور حمزة دودين، ورشة عمل بعنوان «السيرة الذاتية والمقابلة الوظيفية»، سلط من خلالها الضوء على تطوير مهارات الطلبة في كيفية إعداد سيرة ذاتية مهنية، تتلاءم مع ما تتطلبه سوق العمل الحالية.

وقدم أستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الدكتور حسن علي، محاضرة بعنوان «الجاذبية الشخصية»، ركزت على تطوير المهارات اللازمة لتقوية العلاقات الشخصية مع زملاء العمل بصفة خاصة، ومع الناس بصفة عامة.