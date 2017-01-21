4 طالبات يبتكرن جهازاً لفصل التيار عن الأجهزة أتوماتيكياً

ابتكرت أربع طالبات مواطنات، بمعهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي: أريام طارق، وخلود صلاح، وموزة محمد، وشيما مبارك، جهازاً لفصل التيار الكهربائي أوتوماتيكياً، عن الأجهزة والمعدات والمنازل، عند سخونة لوحة المفاتيح أو الدائرة الكهربائية الخاصة بأحد مفاتيح الكهرباء، ما يمنع حدوث شرارة كهربائية مسببة للحرائق أو الانفجارات.

وقالت الطالبات، خلال عرض ابتكارهن في معرض ابتكارات طلبة الثانوية التكنولوجية، إن الابتكار عبارة عن ميكرو ترمومتر يوضع داخل مفتاح الكهرباء، لقياس مدى سخونته نتيجة العمل فترات طويلة، وعند وصول الحرارة إلى درجة الإنذار يفصل التيار تلقائياً عن مفاتيح الكهرباء الساخنة، دون قطع التيار عن بقية المنزل أو المنشأة، مشيرات إلى أن التيار الكهربائي يعود أتوماتيكياً بعد انخفاض درجة حرارة اللوحة الكهربائية.

وأشارت الطالبات إلى أنهن فكرن في هذا الابتكار، نتيجة كثرة حوادث الحرائق، التي تحدث بسبب الماس الكهربائي الناتج عن سخونة الأجهزة وانفجارها، مثلما يحدث في الهواتف الذكية عند وضعها في الشحن ونسيانها فترات طويلة، أو بسبب خروج البعض من منازلهم دون فصل الكهرباء عن الأجهزة الكهربائية.

ولفتت الطالبات إلى أنهن صنعن الميكرو ترمومتر داخل معامل معاهد التكنولوجيا التطبيقية وبمواد معاد تدويرها، وقمن بتجربته وأثبت نجاحاً كبيراً، كاشفات عن أنهن يعملن حالياً على تطوير الجهاز، لوضعه داخل الأجهزة الكهربائية نفسها، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات والمكيفات، لضمان سلامتها عند العمل في أي مكان.